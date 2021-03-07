Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)

7 марта 2021 18:30 Юлия Крутиева
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
Орел и Решка. Новый сезон: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.03.2021)
пресс-служба

13 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 4 выпуск тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон.

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Смотрите в 4 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон: О правилах шоу «Орел&Решка» не знают только младенцы. Прожить уикенд на 100 долларов или получить безлимитную золотую карточку? Решает орел или решка на подброшенной монетке. За десять лет своего существования шоу заслужило звание легендарного. И теперь этот известен каждому проект выходит на Новом канале! В субботу выйдет сразу два выпуска из двух новых сезонов. Ведущими свежего выпуска «Орла&Решки. Новый сезон» стали Юлия Санина и ALEKSEEV, которые отправились в колумбийский Медельин. А в «Орле&Решке. Чудеса света» покажут бразильский Пантанал.

4 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Новый сезон смотрите 13 марта в 10:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски тревел-шоу Орел и Решка. Новый сезон смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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