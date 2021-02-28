Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

Орел и Решка. Чудеса света-4: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 06.03.2021)

6 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск 4 сезона тревел-шоу Орел и Решка. Чудеса света.

Смотрите во 2 выпуске тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4 : ведущие Антон Зайцев и Василиса Хвостова покажут бразильскую Белую пустыню. Она занимает огромную территорию к западу от Нила. В ней есть много примечательных мест - от кристалловых камней до горячих источников. Но, пожалуй, самый популярный участок пустыни - "Магические грибы".

2 выпуск тревел-шоу Орел и решка. Чудеса света-4 смотрите 6 марта в 11:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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