Какой отдых выбирают актеры "‎Мамахохотала": горы против моря

Эксклюзив 29 марта 2021 17:40 Юлия Туренко
Какой отдых выбирают актеры

Когда за год тебя преследует бесконечная череда дел - все мечты сводятся к отдыху. Тут уже каждый выбирает свое: кто-то расслабляется под горячим солнышком, а кто-то переряжается на быстрых спусках.

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Мы спросили актеров шоу «‎Мамахохотала» на НЛО TV Аню Гресь и Диму Андриенко, какой отдых они в этом году выбрали для себя.

Где вам удалось отдохнуть в этом году?

Аня: В январе нам удалось отдохнуть в Египте. Поехали семьей: я, сын, муж и родители мужа. Я обожаю Египет и Красное море. Люблю наблюдать за рыбками, есть вкусную еду и загорать. Поэтому мне все очень понравилось.

Дима: В этом году выбирать не приходилось, поэтому отдыхали в горах.

Дима, что вам больше нравится: лыжи или сноуборд? Почему?

Дима: Умею на лыжах – выбираю их. Учиться на сноуборде никогда не буду! Никаких претензий к борду, просто невозможно учиться кататься и отдыхать одновременно.

Аня, а вы для себя какой отдых выбрали: активный или хотелось полежать?

Аня: Мы очень сильно устали за прошлый год, поэтому выбирали «‎тюлений отдых»: лежать, есть, загорать, купаться и ничего себе не выдумывать. Но все равно мы с мужем выбрались на одну экскурсию. Это был уже наш третий раз в Египте. В прошлый раз мы ездили смотреть на пирамиды, они нас впечатлили.

По какому принципу вы выбираете куда ехать? Что обязательно должно быть на вашем отдыхе?

Дима: Всегда хочется поехать в новое место, главное – это новые виды. Половину отдыха проводишь на подъемнике, в этот момент хочется по-новому смотреть вокруг себя. И гостиница близко к горкам, остальное не имеет значения.

Аня: Раньше, когда мы ездили с мужем вдвоем, могли снять самые дешевые номера, если мы планировали целый день гулять и совсем не появляться в гостинице. Мы когда-то были в Индии и по такому принципу снимали номер. Мы, конечно, не жили в каком-то бараке, но совершенно не видели смысл брать дорогой отель. Сейчас, конечно, у нас есть ребенок и для нас очень важен комфорт, чтобы все было чистенько и с хорошей кухней. Этот отдых мы выбирали по погоде и длительности перелета. Так как у нас уже есть малыш, мы теперь обращаем внимание на выход к морю: желательно песчаный пляж с детской развлекательной площадкой. Еще внимательно относимся к выбору кухни. Признаюсь, я могу поспать в худших условиях, но главное – чтобы вкусно кормили.

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