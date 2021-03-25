Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

25 марта 2021 07:00 Юлия Туренко
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
пресс-служба

26 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Холостяк-11.

Читайте такжеДетектор лжи-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)
Смотрите в 4 выпуске шоу Холостяк-11: Девушки еще не успели свыкнуться с информацией о том, что существует два дома, как им предстоит приспособиться к новым условиям! Теперь, когда участниц стало меньше, все они поселятся в одном месте и получат возможность лучше узнать своих конкуренток. Предстоящая неделя на проекте будет посвящена разным эпохам. Вместе с Холостяком девушки отправятся в путешествие во времени! Одна из претенденток на сердце Михаила окунется в детство, вспомнив 90-е. Ролики, автоматы, батуты и разные вкусности - все это навеет на пару чувство ностальгии... Еще одно свидание - групповое. И посвящено оно 20-м годам, бутлегерству. Михаил вместе с тремя спутницами отправится на закрытую вечеринку. Кроме того, одну из девушек ждет необычное свидание в новых реалиях, в условиях пандемии. Каким оно будет? И кто покинет проект на этой неделе?

4 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 26.03.2021 в 19:00 на СТБ и 4 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

СТБ Холостяк видео телешоу телешоу онлайн телешоу 2021 Холостяк-11 Михаил Заливако

Материалы по теме

Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 26.03.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Под давлением развращения (эфир от 26.03.2021)
Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)
Телешоу

Стосується кожного: Спор про заработки (эфир от 25.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Телешоу

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Телешоу

Право на владу: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Популярное на сайте

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка

МАСКА: стало известно, кто скрывался за образом Буряка
МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

МАСКА: кто покинул шоу в 9 выпуске от 20.03.2021

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 18.03.2021)
Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 19.03.2021)
МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)

МАСКА: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 20.03.2021)
Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)

Один за всех: смотреть выпуск онлайн (эфир от 21.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK