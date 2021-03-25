Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
25 марта 2021 07:00
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
пресс-служба
26 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4 выпуск шоу Холостяк-11.
Холостяк-11: Девушки еще не успели свыкнуться с информацией о том, что существует два дома, как им предстоит приспособиться к новым условиям! Теперь, когда участниц стало меньше, все они поселятся в одном месте и получат возможность лучше узнать своих конкуренток. Предстоящая неделя на проекте будет посвящена разным эпохам. Вместе с Холостяком девушки отправятся в путешествие во времени! Одна из претенденток на сердце Михаила окунется в детство, вспомнив 90-е. Ролики, автоматы, батуты и разные вкусности - все это навеет на пару чувство ностальгии... Еще одно свидание - групповое. И посвящено оно 20-м годам, бутлегерству. Михаил вместе с тремя спутницами отправится на закрытую вечеринку. Кроме того, одну из девушек ждет необычное свидание в новых реалиях, в условиях пандемии. Каким оно будет? И кто покинет проект на этой неделе?
4 выпуск шоу Холостяк-11 смотрите 26.03.2021 в 19:00 на СТБ и 4 апреля онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все выпуски проекта «Холостяк-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.