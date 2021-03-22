Детектор лжи-11: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 22.03.2021)

22 марта на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 выпуск шоу Детектор лжи-11. 8 выпуск программы Детектор лжи 11 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 8 выпуске проекта Детектор лжи-11 : проверку на полиграфе пройдет 46-летний Олег Кушниров. Таким образом мужчина хочет доказать жене, что он любящий отец и верный семьянин. Поверит ли ему Елена? И какой в ​​действительности окажется правда? Не пропустите самое интересное – смотрите онлайн проект Детектор лжи 2021 выпуск 8.

Почему разрушается брак?

Брак с Еленой для Олега второй. За 10 лет совместной жизни у них родилось двое детей и, казалось, отношения складывались хорошо. Но в последнее время брак разрушается. Елена утверждает, что это из-за странного поведения мужа, а Олег убежден, что во всем виновата жена. В последнее время она стала слишком ревнивой, раздражительной и требовательной. На чьей же стороне правда? Ответ смотрите в 8 выпуске Детектор лжи 2021 онлайн.

К чему приводит родительское равнодушие?

Почему в благополучных семьях вырастают несчастные дети? В этом вопросе попробует разобраться Дмитрий Карпачев вместе с 21-летней Викторией. За свой юный возраст девушка совершила много ошибок: от употребления наркотиков до попыток самоубийства. Каждый раз, когда она обращалась за помощью к родителям, в ответ получала равнодушие, ведь родные ей не верили и никак не поддерживали. Сегодня Вика снова в беде. Она надеется, что с помощью откровенных ответов на детекторе лжи сможет доказать близким свою честность и наконец-то получить поддержку. Услышат ли ее родные люди?

Не пропустите откровенные признания героев в кресле правды – смотрите онлайн проект с Дмитрием Карпачевым Детектор лжи сезон 11 выпуск 8 от 22.03.2021.

8 выпуск проекта Детектор лжи-11 смотрите 22 марта в 19:00 на СТБ и 24 марта онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Детектор лжи-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.