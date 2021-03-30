Один за всех: известны новые подробности в деле об убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины

Один за всех: известны новые подробности в деле об убийстве 7-летней Маши Борисовой из Херсонщины

28 марта на СТБ в эфир вышел новый выпуск проекта Один за всех, который провел собственное расследование резонансной истории об убийстве 7-летней девочки Маше из Херсонщины.

Три недели назад по Украине разлетелась новость об исчезновении 7-летней Маши Борисовой из села Счастливое на Херсонщине. Девочка пропала посреди белого дня, во время прогулки с братом в 100 метрах от собственного дома. А после четырех дней поисков Машу нашли мертвой в заброшенном сарае. Следы на теле девочки свидетельствовали о насильственной смерти.

За собственное расследование резонансной истории взялся остросоциальный проект телеканала СТБ «Один за всех». Эксклюзивно в студию проекта приехал отец Маши. Ведущий «Один за всех» Сергей Костыра вместе с экспертами приложили все усилия, чтобы разобраться в том, как жила семья погибшей девочки, понять общую атмосферу в селе Счастливое и какое темное прошлое есть у подозреваемого в убийстве – 62-летнего пенсионера Николая.

Другие жертвы подозреваемого

Эксклюзивно в студию «Один за всех» приехали односельчане Маши, чтобы рассказать, к кому еще мужчина приставал и кто из детей стали его жертвами. Соседка Николая Наталья призналась, что мужчина душил обоих ее сыновей.

Полтора года назад 11-летний Дима (сын – ред.) идет с канала (ручей – ред.). Он хотел зайти в подъезд, но перед ним стоял дядя Коля в пьяном состоянии и разговаривал с соседкой. Дима хотел пройти, но не получилось. Поэтому он решил подождать у подъезда, – рассказывает о произошедшем Наталья.

Я шел домой, а он стоял у подъезда. Позже начал кричать, что задушит меня. Потом снял штаны и сказал, что я буду «со**ть», – поделился с психологом проекта случившимся 11-летний Дима.

Тогда его мама написала заявление в полицию, но работу над ней не начали – с мужчиной провели профбеседу… А в селе этой истории не дали огласке.

Криминальное прошлое Николая

62-летний местный житель ранее неоднократно привлекался к криминальной ответственности за совершение преступлений против жизни и здоровья человека. В последний раз он вышел из места лишения свободы в 2005 году, – рассказал проекту представитель полиции.

Дочь Николая стала на его защиту

Проект «Один за всех» разыскал родственников Николая: жена, двое сыновей и старшая дочь живут в России. На защиту подозреваемого стала его родная дочь Елена – впервые она высказала свое мнение о происходящем в студии «Один за всех».

… Он хороший отец. Его подозревают в убийстве и изнасиловании ребенка – в том, чего он не мог совершить. Он мог быть жесток по отношению ко взрослым людям или своей семье, но не по отношению к чужим детям, – уверяла всех в студии Елена.

И даже когда увидела видео с признанием отца о содеянном, Елена не поверила в его виновность.

Отношения в семье погибшей Маши

Информация о задержании 62-летнего Николая больше всех повергла в шок родителей Маши – мужчина был их соседом и близким другом. Папа Андрей тяжело отходит от смерти дочери, и только эксклюзивно для «Один за всех» пришел в студию проекта и рассказал правду о том, в каких условиях росла маленькая Маша.

6 числа в районе 4 часов она забежала ко мне за зеркальцем и спросила, что я подарю ей на 8 марта. Она хотела плюшевого котика. Она меня поцеловала и сказала, что побежала к подружкам на улицу… Рано утром по дороге в школу и обратно она с братом ко мне заходила. Но все втайне от мамы – она не разрешала им ко мне приходить. С бывшей женой мы живем отдельно – 2 года как разошлись. Думаю, она злилась, что я ушел от них, – рассказал в студии Андрей.

Выяснилось, что мама Маши неоднократно употребляла алкоголь и в пьяном состоянии даже выгоняла детей из дому:

В 9 часов вечера стучится кто-то. Открываю, они стоят с пакетиком с вещами – мама пьяная выгнала к папе, – поделилась с ведущим и экспертами новая сожительница Андрея.

По словам психолога проекта Анны Просветовой, жертва была выбрана не случайно:

Понятно, почему девочка с таким доверием относилась к людям: дома она не получала той ласки, добра, и искала этого у других… Сейчас, когда мы слышим, как развивались отношения в семье, то понимаем, что выбор жертвы был не случайным. Подозреваемый видел, что ребенок ходит без присмотра, а родителям на него все равно. Человек знал: если он что-то сделает, не факт, что девочку сразу начнут искать и не факт, что на ее отсутствие обратят внимание. Это и развязало руки преступнику.

Возможно ли, что у Николая был соучастник?

Также команда «Один за всех» провела собственное расследование и нашла человека, который может быть причастен к смерти Маши. Некоего Алексея односельчане в день трагедии видели с похожим мешком в руках, в котором нашли тело девочки.

В студии проекта мужчина прошел детектор лжи. Полиграфолог задал ему три вопроса: прятал ли он тело Маши, видел ли он убийцу и совершал ли надругательство над девочкой. На все вопросы Алексей дал негативный ответ и полиграф подтвердил, что это достоверные показания.

Кто виновен в смерти 7-летней Маши?

На следующий день после записи программы «Один за всех» полиция Херсонской области обнародовала результаты еще одной экспертизы, которая подтверждает причастность Николая к совершенному преступлению.

Сейчас следователи получили еще один результат молекулярно-генетической экспертизы. Заключением эксперта было подтверждено, что сперма на одежде девочки совпадает с биологическими данными подозреваемого, – прокомментировал результаты начальник ГУНП в Херсонской области Александр Прокудин.

Если вина Николая будет доказана в суде, за убийство ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Вернуть сына домой

Тем временем отец Маши решил доказать отцовство на старшего сына Сергея в суде. Он будет настаивать на проведении ДНК экспертизы. В его планах – забрать сына у бывшей жены и воспитывать самостоятельно.

По приезду в Херсон я решил восстановить права через суд. Я хочу быть сыну отцом и доказать через суд, что я имею к нему отношение, – рассказал проекту папа Маши Андрей.

Ведущий проекта «Один за всех» Сергей Костыра обратился ко всем родителям, призвав их быть более внимательными не только к собственным детям, но и окружению:

Рану в сердце отца заживить невозможно, но ему есть ради кого жить. У него остался сын Сергей. Я ему желаю вспомнить родительские обязанности и стать осознаннее, довести дело до конца и добиться того, чтобы сын жил с ним. Обращаюсь ко всем: каждый человек обязан заботиться о собственных детях. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня каждый из вас станет более внимательным к своим соседям, окружению и знакомым. И вы научите детей не доверять безоговорочно первому встречному. Даже если он дружит с папой или мамой.