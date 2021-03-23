Стосується кожного: после съемок ток-шоу взяли под стражу подозреваемого в сексуальном насилии над малолетними дочерьми

В Одесской области арестовали 30-летнего мужчину, подозреваемого в сексуальном насилии над малолетними детьми.

Это произошло спустя полтора месяца после того, как в эфире ток-шоу «Касается каждого» на «Интере» многодетный отец на глазах у миллионов зрителей признался в совершении страшного преступления в отношении собственных дочерей. Благодаря кропотливой работе и настойчивости команде проекта «Касается каждого» удалось, наконец, привлечь внимание правоохранительных органов к преступлениям, которые годами творились в многодетной семье, и добиться взятия мужчины под стражу.

Шокирующие откровения многодетного отца, прозвучавшие в феврале в выпуске «Признание в извращении», вызвали возмущение даже у опытных экспертов-криминологов и психиатров. Однако после эфира ток-шоу полиция не сообщила о подозрении и не обратилась с ходатайством в суд об избрании меры пресечения. Все это время Андрей, признавшийся в совершении сексуального насилия, продолжал жить рядом с новорожденной дочкой. Об этом стало известно в выпуске ток-шоу «Касается каждого» – «После признания в извращении», который вышел на «Интере» 19 марта.

Чтобы довести дело до конца и добиться справедливого наказания для отца, признавшегося в извращении, журналисты «Касается каждого» отправили десятки писем и запросов во всевозможные инстанции – от уполномоченного Президента по правам ребенка до Генеральной прокуратуры. К делу подключился адвокат Богдан Кушнир – было подано ходатайство о присоединении выпуска программы «Касается каждого» с добровольными признаниями Андрея в преступлениях к материалам дела.

Вместе с журналистами «Касается каждого» мы провели кропотливую и сложную работу, преодолели сотни километров по «социальному бездорожью» и смогли добиться того, чтобы правосудие в украинских реалиях начало работать, – рассказывает Богдан Кушнир. – Пока мы с командой «Интера» не приехали в прокуратуру Одесской области и не поставили всех «на уши», никто и не думал реагировать на заявление. Без участия журналистов это дело могло бы тянуться вечность или же его просто замяли бы. Мы же добились результата – ареста человека, опасного для общества, что было подтверждено экспертами в студии ток-шоу. Изоляция подозреваемого является необходимой мерой пресечения, которая не даст возможности повторения уже совершенных им преступлений. В данный момент открыто уголовное производство.

По словам адвоката, действия подозреваемого подпадают под ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение малолетних) и ч. 4 ст. 152 УК Украины (изнасилование малолетних). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Полиция фиксирует около 400-500 случаев половых преступлений над детьми ежегодно, – отмечает юрист-криминолог Анна Маляр. – В то же время, по данным исследования, проведенного под эгидой Совета Европы, около 20% детей в Украине указали, что в отношении их совершалось контактное и бесконтактное сексуальное насилие. Любая из этих форм сильно травмирует психику ребенка. Дети, подвергшиеся насилию, испытывают глубокое чувство изоляции, стыда и тревоги. Эти симптомы, если их не лечить, остаются и во взрослой жизни, приводя к психологическому и эмоциональному страданию.

Любое насилие – это нарушение прав человека, с этим нельзя мириться, об этом нужно кричать.

Если не говорить о подобных случаях, если не будет реакции правоохранительных органов, люди будут продолжать безнаказанно совершать преступления, – считает ведущий ток-шоу «Касается каждого» Андрей Данилевич. – Я благодарен всей команде «Касается каждого», всем экспертам ток-шоу и всем неравнодушным, кто настойчиво поддерживает нас в этой борьбе с жестокостью и не остается в стороне. Мы всегда готовы поднимать острые социальные вопросы и решать проблемы нуждающихся в помощи. Надеюсь, расследование этого дела будет честным и приговор справедливым.

Выпуск «Касается каждого» – «Признание в извращении» смотрите по ссылке.

Выпуск «После признания в извращении» смотрите по ссылке.

Смотрите социальное ток-шоу «Касается каждого» с понедельника по пятницу в 18:00 на телеканале «Интер».