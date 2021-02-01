Стосується кожного: Признание в извращении (эфир от 05.02.2021)

1 февраля 2021 17:15 Александр Кива
Стосується кожного: Признание в извращении (эфир от 05.02.2021)
Стосується кожного: Признание в извращении (эфир от 05.02.2021)
пресс-служба

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5февраля. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

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Андрей и Ольга из Одесской области поженились 7 лет назад, молодожены мечтали создать большую и крепкую семью, и до этого времени у них это хорошо получалось. Андрей родился в многодетной семье. Его мать героиня и заслуженный учитель Украины вырастила восьмерых детей. Именно она разоблачила двойную жизнь образцового сына, когда услышала от 6-летней внучки ужасные подробности ее отношений с родным отцом. Когда приехала полиция, Андрей даже не отрицал слова дочери и признался в растлении. Впрочем, прямо во время съемок, Андрей сделал еще одно шокирующее признание. Неконтролируемые последствия психического расстройства или попытка оправдать собственные извращения против детей, что стало причиной добровольного признания в преступлении?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 05.02.2021 в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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