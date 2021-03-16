Стосується кожного: После признания в извращении (эфир от 19.03.2021)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 19 марта. Смотрите онлайн шоу Стосується кожного на нашем сайте tv.ua.

Полтора месяца назад, в выпуске «Признание в извращении» 30-летний многодетный отец из Одесской области рассказал о регулярном сексуальном насилии над собственными маленькими дочерьми. Шокирующие признания вызвали возмущение даже у опытных экспертов-криминологов и психиатров. После эфира наши журналисты отправили сотни писем и запросов во все возможные инстанции, однако человек до сих пор на свободе. 13 февраля в семье родилась еще одна дочь. Новые признания и новые шокирующие подробности о жизни человека, которые сделали его настоящим извращенцем.

Новый выпуск проекта Стосується кожного от 19.03.2021 смотрите в 18:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.