Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)

Від пацанки до панянки-5: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 29.03.2021)

29 марта на Новом канале и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 выпуск 5 сезона реалити Від пацанки до панянки. 5 выпуск проекта Від пацанки до панянки 5 сезон смотрите онлайн на сайте TV.UA.

Смотрите в 5 выпуске реалити Від пацанки до панянки-5 : Ученицы Школы леди становятся на путь изменений. В этом сезоне у них на это совсем немного времени. В пятом выпуске девушки будут бороться с Zависимостью от гендерных стереотипов и навязанных ролей. Педагоги Школы леди готовят для девушек новые провокации. Так им придется примерить на себя новые образы и сделать определенные выводы. Справятся с задачей девушки, узнаете в новом выпуске.

5 выпуск реалити Від пацанки до панянки-5 смотрите 29 марта в 19:00 на Новом канале и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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