Пришелец-2: телеканал ТЕТ рассекретил дату выхода нового сезона сериала

30 марта 2021 22:40 Юлия Туренко
Пришелец-2: телеканал ТЕТ рассекретил дату выхода нового сезона сериала
Пришелец-2: телеканал ТЕТ рассекретил дату выхода нового сезона сериала
пресс-служба

В средине апреля состоится премьера новых серий неопознанной летающей комедии «Пришелец». Продолжение украинского ситкома выйдет на телеканале ТЕТ 12 апреля в 18:15.

Читайте такжеАктриса сериала "Вызов-2" Ирина Малыгина: Сыграть спасателя – по факту, как сыграть супергероя
Креативный продюсер телеканала ТЕТ и автор идеи Роман Лукин поделился, что в новом сезоне пришелец уже освоится на земле и повзрослеет, соответственно, трудности, которые он будет создавать в жизни семьи, станут острее и интересней.

Кроме того, локации сериала, благодаря работе большой команды, создают в кадре своего рода украинский Прованс – Украину в которой хочется жить. Может, именно поэтому зрителю и хочется прикоснуться к этому волшебному, сказочному, но такому «своему» миру! – добавил Роман Лукин.

Читайте такжеХолостяк-11: Анна Богдан рассказала, как переболела коронавирусом во время шоу
Второй сезон «Пришельца» обещает быть ярким и динамичным – зритель наконец-то узнает, поженятся ли Оксана с Колей, сможет ли пришелец вернуться на свою планету, а также увидят встречу главного героя с двойником и как он начнет испытывать земные чувства.

Напомним, первый сезон ситкома вышел на телеканале ТЕТ в ноябре 2020 года. Главные роли в комедийном сериале исполняют Анатоль Фон-Филандра, Мария Крушинская, Владимир Кравчук, Леся Самаева и Константин Данилюк.

Включайте телеканал ТЕТ 12 апреля в 18:15 и первыми смотрите новые серии любимого сериала!

Облако тегов

сериалы ТЕТ анонс сериалы 2021 Пришелец Пришелец 2 сезон Пришелец-2

Материалы по теме

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Сериалы

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 4 серию
Ошибки молодости: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 30.03.2021)
Сериалы

Ошибки молодости: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 30.03.2021)
Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Сериалы

Папик 2 сезон: смотреть онлайн 3 серию
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине

Популярное на сайте

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 4 выпуске от 26.03.2021
Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Популярное видео

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)

Холостяк-11: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 26.03.2021)
Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)

Как выйти замуж: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 25.03.2021)
Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)

Голос країни-11: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 28.03.2021)
МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)

МАСКА: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 27.03.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK