Пришелец-2: телеканал ТЕТ рассекретил дату выхода нового сезона сериала
В средине апреля состоится премьера новых серий неопознанной летающей комедии «Пришелец». Продолжение украинского ситкома выйдет на телеканале ТЕТ 12 апреля в 18:15.
Кроме того, локации сериала, благодаря работе большой команды, создают в кадре своего рода украинский Прованс – Украину в которой хочется жить. Может, именно поэтому зрителю и хочется прикоснуться к этому волшебному, сказочному, но такому «своему» миру! – добавил Роман Лукин.
Напомним, первый сезон ситкома вышел на телеканале ТЕТ в ноябре 2020 года. Главные роли в комедийном сериале исполняют Анатоль Фон-Филандра, Мария Крушинская, Владимир Кравчук, Леся Самаева и Константин Данилюк.
Включайте телеканал ТЕТ 12 апреля в 18:15 и первыми смотрите новые серии любимого сериала!