Пришелец-2: телеканал ТЕТ рассекретил дату выхода нового сезона сериала

В средине апреля состоится премьера новых серий неопознанной летающей комедии «Пришелец». Продолжение украинского ситкома выйдет на телеканале ТЕТ 12 апреля в 18:15.

Креативный продюсер телеканала ТЕТ и автор идеи Роман Лукин поделился, что в новом сезоне пришелец уже освоится на земле и повзрослеет, соответственно, трудности, которые он будет создавать в жизни семьи, станут острее и интересней.

Кроме того, локации сериала, благодаря работе большой команды, создают в кадре своего рода украинский Прованс – Украину в которой хочется жить. Может, именно поэтому зрителю и хочется прикоснуться к этому волшебному, сказочному, но такому «своему» миру! – добавил Роман Лукин.

Второй сезон «Пришельца» обещает быть ярким и динамичным – зритель наконец-то узнает, поженятся ли Оксана с Колей, сможет ли пришелец вернуться на свою планету, а также увидят встречу главного героя с двойником и как он начнет испытывать земные чувства.

Напомним, первый сезон ситкома вышел на телеканале ТЕТ в ноябре 2020 года. Главные роли в комедийном сериале исполняют Анатоль Фон-Филандра, Мария Крушинская, Владимир Кравчук, Леся Самаева и Константин Данилюк.

Включайте телеканал ТЕТ 12 апреля в 18:15 и первыми смотрите новые серии любимого сериала!