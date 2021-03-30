Актриса сериала "Вызов-2" Ирина Малыгина: Сыграть спасателя – по факту, как сыграть супергероя

5 апреля в 17:10 телеканал «Украина» покажет премьерные серии продолжения драмы с элементами экшна «Вызов». Одну из главных ролей в картине сыграла известная актриса Ирина Малыгина.

В эксклюзивном интервью Ирина Малыгина рассказала о своей героине в сериале Вызов – начальнике караула Ирине Король и поделилась планами на ближайшее будущее.

Ирина, говорят, имя человека наделяет его особыми нотками характера, ваша героиня в сериале «Вызов-2» тёзка вам. Есть ли между вами что-то общее в характере или жизни?

– На самом деле, когда я получила пробы, опешила – мы тёзки не только по имени, но и по отчеству! Я в жизни и в сериале Ирина Викторовна, поэтому, когда увидела это, поняла – роль моя! Она ко мне и пришла! Но я очень хотела, готовилась. Конечно, я с удовольствием изучаю свою героиню, работаю над развитием персонажа. Пытаюсь соединять в ней такие черты как решительность, мужественность, уверенность, эмпатию, сочувствие, доброту. Потому что, с кем бы из спасателей я не общалась, у всех в глазах видела глубинную доброту и абсолютное отсутствие цинизма. Поэтому сыграть такого персонажа – огромное счастье! И хочется верить, что и у меня такие черты есть. Я тоже протяну руку помощи человеку, почувствую его боль, смогу помочь и в это время буду действовать четко и решительно. А общего у нас нахожу много – это правда.

«Вызов» – сериал о спасателях, он о мире людей отдельной профессии. Сложно ли играть характер, где нет места излишним драмам, любви, страсти, разборкам и т.п.? Или вам прописали личную линию?

– Нет-нет, спойлерить я не буду (смеется). Но хочу сказать – я посмотрела весь первый сезон, потому что мне нужно было понимать, что это за проект, познакомиться со своими коллегами немного заранее. Ведь я должна была создать новый характер. Я готовилась к тому, что буду играть с Геннадием Попенко, персонаж которого уже собран, понимаем и любим зрителями (я подписалась на все фан-аккаунты и изучила их). И могу сказать, что в этом сезоне, по сравнению с предыдущим, будет немного больше личных историй спасателей. Меня это радует, потому что, когда мы смотрим сериалы про полицейских, врачей, понимаем – как и чем они живут. А вот о спасателях, к сожалению, мы не знаем ничего.

Находиться постоянно в этой форме – не надоедает? Насколько сложно в этом бегать, играть, спасать?

– Скажу по секрету – съемки сложные. Мы делаем много трюков, пробежек, физических упражнений, поэтому я непрерывно нахожусь в тренировочном процессе. У меня по дням и по часам прописан тренировочный план, и я нахожусь на правильном питании. Потому что, если я не буду сильной физически – сильнее рядовой женщины, и возможно даже некоторых мужчин (смеется) – не смогу с этим справиться. Полное обмундирование пожарного весит около 25 кг, а в этом нужно не просто стоять, но и бегать, спасать людей. Но форма мне не надоедает, она комфортна во всех смыслах – в ней можно идти в любою грязь, в болота, спускаться на спине, к тому же она не загорается. Поэтому это очень безопасно и правдиво, ведь на нас настоящие байовки, в которых работают спасатели. Это такой опыт! Вы понимаете, сыграть спасателя – по факту, как сыграть супергероя!

Судя по вашим соцсетям, 2021-й год стартовал для вас плодотворно: был пост об окончании обучения и уходе из театра. Эти вещи немного биполярны… не правда ли?

– Было такое. Но вы знаете, приходят моменты, когда понимаешь – здесь, на этом месте, история закончилась и ты должен начинать новую. Я ушла из театра, в котором насыщено, радостно, с удовольствием, с прекрасными работами и партнерами, просуществовала 6 лет. Этот театр дал мне многое и я надеюсь, что многое дала ему. К сожалению, не все деятели театра выдержали карантин. А тут еще и непростые съемки. Я не смогла это совмещать и наши пути разошлись. Но тем не менее, я с надеждой смотрю вперед. Вот закончила магистратуру по режиссуре театра, поэтому я обязательно вернусь в театр, буду ставить новые спектакли.

Но 2020 год всех нас немного изменил, заставил пересмотреть свои цели и задачи, расставить приоритеты. Поэтому перемены – нормальное и логичное окончание 2020-го года.

А затем вы написали, что готовы к новым творческим реализациям – что повлияло на это? В чем бы хотели себя проявить?

– Мне предложили поступать в аспирантуру, и это было очень лестно, потому что в основном студенты сами ищут руководителя, делают предложение. Не часто бывает, что профессор берет себе аспиранта. Я думаю, что займусь аспирантской деятельностью, а в дальнейшем, скорее всего, буду защищать докторантуру и направлять силы в преподавательскую деятельность. Плюс, поступило предложение по спикерской деятельности. Иногда я даю мастер-классы, но раньше у меня не было много времени для этого. Конечно, все будет зависеть от количества работы. Я ведь актриса, хочу сниматься в кино, но мы не всегда находимся в проектах, иногда есть время и поэтому витают разные творческие мысли.

Ирина, ваш Инстаграм подписан: «искушаю свободой». О чем это вы?

– Я очень свободолюбивый человек! Это касается свободы выбора, работы, местожительства, людей, проявлений… считаю, что это главное в жизни. Как-то мы с моей племянницей оформляли мой аккаунт, и она сказала, что нужно написать в шапке профиля – о чем я. Я долго думала, потому что, мне кажется, я много, о чем, но она подсказала – свобода. Это то, что является моим флагманом, верой. Я поняла, что я об этом – о свободе, о том, что люди имеют право выбирать для себя счастливую жизнь и все самое лучшее. Единственное, нужно понимать – твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода других. Это единственное ограничение.