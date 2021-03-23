Звезда "Женского Квартала" Алина Блажкевич: Когда не могу придумать шутку – сильно страдаю

В субботу в 22:10 на телеканале 1+1 состоится премьерный выпуск «Женского Квартала».

Мы поговорили с одной из участниц проекта Алиной Гордиенко (Блажкевич) о юморе, конкуренции и муже-сценаристе.

Алина, стартовал новый сезон «Женского Квартала». Расскажи немного, какой он в этот раз?

– Сезон «Женского Квартала» стартовал без Лены Кравец, и мы, конечно, волновались. Она была нашей поддержкой. Да и остается. На протяжении всей подготовки интересовалась, как мы. Но, мне кажется, у нас все получилось прекрасно. Мы успешно провели два концерта, и уже начали сезон «Женского Квартала» в эфире.

Правда ли, что в «Женском Квартале» нет конкуренции?

– Мне кажется, в «Женском Квартале» есть конкуренция, но она творческая, а не ядовито-змеиная. Каждый хочет себе роли посмешнее, побольше шуток, где женщина выступает очень активным персонажем. В этом смысле есть конкуренция, но она очень доброжелательная.

Самый интересный номер за всю историю «Женского Квартала».

– Самый интересный номер с моим участием для меня был в первом выпуске нового сезона. По сценарию мы с Вовой Шумко играем пару в лодке. Но в самый последний момент реквизитную лодку поменяли – на репетиции мы играли в деревянной, которая полностью была зафиксированной, а на сам концерт нам привезли огромную металлическую, которая фиксировалась только по центру.

Когда по сценарию Вова выпрыгнул со своей части лодки, я поняла, что моя сторону начинает переворачиваться – и у меня появилась паника, что мы все умрем. Но хорошо, что по номеру у меня и должны была быть такая эмоция. Меня это спасло.

Женский юмор существует?

– Мы надеемся, что исчезнет такое понятие, как женский или мужской юмор. Юмор, сказанный словами женщины, существует.

«Трио Разные» участвуют в новом сезоне «Лиги Смеха». Как все успеваете?

– Мы с девочками участвуем в новом сезоне «Лиги Смеха», и не успеваем. Очень сложно работать в таком графике, поскольку «Женский Квартал» забирает все время и «Лига Смеха» так же. Получается, что ради этих двух проектах у нас в сутках появилось 48 часов.

То есть, сначала утром собирались и писали «Лигу Смеха», поскольку мы авторы и сами пишем себе номера, потом шли на репетицию «Женского Квартала», в 20:00 возвращались обратно в квартиру, снова писали и разъезжались уже ночью. Утром все сначала.

Это было катастрофически сложно. Первые концерты «Женского Квартала» прошли, уже не будет такой накладки, но на том этапе это нас сильно вымотало.

Что делаешь, когда не можешь придумать шутку, а нужно?

– Когда не могу придумать шутку, очень сильно страдаю. И думаю, что все меня раскусят и выгонят из «Женского Квартала».

Вы с девочками часто шутите по поводу твоего роста. На самом деле в жизни ты сталкиваешь с подколами в сторону роста? (Рост Алины – 160 см)

– Меня совершенно не трогают шутки по поводу моего роста, наверное, поэтому их так много. Мне кажется, что я пропорциональный человек. У меня вся семья низенькая. В жизни этих шуток практически нет. Может, случается раз в год. Поэтому, когда все аккумулируется на сцене, меня это только веселит и ни одну струнку моей души не задевает.

Правда, что твоя мама сценарист? Можно сказать, ты пошла по ее стопам?

– Моя мама сейчас сценарист телеканалов СТБ и ICTV. Она пишет драмы. Но получилось все немного по-другому. Когда мы с девочками поступили в Киев и начали работать сценаристами, моя мама продавала одежду для беременных. Но она мечтала писать. Возможно, она об этом не говорила, но это было понятно. Когда мама увидела, что мы с девочками сами смогли чего-то добиться, не занося взяток, без знакомств, она в 40 лет в Херсоне пошла в киношколу.

Сейчас она работает в Киеве и является одним из лучших сценаристов Украины, по моему мнению.

Как ты поняла, что можешь писать и это смешно людям?

– Писать меня заставила Саша Машлятина. А как мы поняли, что это смешно – просто вышли на сцену, сказали свой текст и зритель рассмеялся. Механика абсолютно проста.

Со своим мужем ты познакомилась на «Лиге Смеха», он тоже автор-сценарист. Не сложно двум творческим личностям?

– Да, мой муж Рома Блажкевич – сценарист «Женского Квартала». Нам с ним не сложно, поскольку все наши темы понятны друг другу. Мы обсуждаем дома номера, роли и весь творческий процесс. Нам двоим это в радость, поэтому и интересно друг с другом.