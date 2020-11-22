Вызов: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 23.11.2020)
23 ноября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 серию сериала Вызов.
В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами. Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.
1 серию сериала Вызов смотрите 23.11.2020 в 17:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала Вызов смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.