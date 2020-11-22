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Сериал Вызов смотреть онлайн
Сериал Вызов - новый сериал на канале Украина.

Сериал Вызов смотреть онлайн

Это первый телевизионный проект, который создается благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Героями новой картины, которую зрители увидят на экранах осенью, станут пожарные, пиротехники, альпинисты, кинологи, водолазы, психологи и парамедики. «Вызов» подробнее познакомит украинцев с профессией спасатель и расскажет о нелегком труде ГСЧС, ведь каждый раз вытягивая из смертельной опасности пострадавших, каждый спасатель прежде всего рискует собственной жизнью.

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами.

Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

Сериал Вызов смотрите на канале Украина или онлайн на нашем сайте.

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