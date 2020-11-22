Сериал Вызов смотреть онлайн

Это первый телевизионный проект, который создается благодаря тесному сотрудничеству с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям. Героями новой картины, которую зрители увидят на экранах осенью, станут пожарные, пиротехники, альпинисты, кинологи, водолазы, психологи и парамедики. «Вызов» подробнее познакомит украинцев с профессией спасатель и расскажет о нелегком труде ГСЧС, ведь каждый раз вытягивая из смертельной опасности пострадавших, каждый спасатель прежде всего рискует собственной жизнью.

В основе сериала – реальные, невыдуманные сюжеты. Каждый эпизод расскажет зрителям две отдельные истории спасения, соединенные между собой непредвиденными обстоятельствами.

Спасая людей, герои проекта каждый раз будут оказываться перед своим непростым выбором.

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