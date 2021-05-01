Вызов-2: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)

1 мая 2021 06:30 Юлия Туренко
Вызов-2: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
Вызов-2: смотреть 34 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
пресс-служба

4 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 34 серия сериала Вызов 2 сезон. 34 серию сериала Вызов-2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

Читайте такжеУроки жизни и вождения: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.04.2021)
Новый сезон сериала Вызов-2 воссоздаст реальные впечатляющие истории спасения и познакомит зрителей с личной жизнью спасателей.

В новых сериях «Вызова» зрители увидят еще больше интересных историй из жизни спасателей. Так, будут воссозданы громкие события, которые поражали украинцев в течение нескольких последних лет. Например, зрители станут очевидцами случаев, которые происходят в ООС, увидят спасение луганских лесов от пожара, историю пожара в Чернобыльской зоне, которые произошли в прошлом году и многое другое.

Масштабы второго сезона «Вызова» действительно впечатляют! Пожары, взрывы, заминированные подвалы, локальные и бытовые инциденты. Команда побывала в командировке на Ровенском полигоне, где были отсняты невероятные кадры – падение самолета и вертолета. Кроме того, будут показаны взрывы в поезде и сложные ДТП с участием КамАЗа, общественного транспорта, и тому подобное. Также в картине будут воспроизведены истории, связанные с химическими угрозами. Поэтому в съемках новых серий участвовали все подразделения ГСЧС – спасатели, химики, кинологи, пиротехники. А сами актеры, признаются – даже самые сложные и несколько опасные дубли, они пытались играть самостоятельно.

34 серию сериала Вызов-2 смотрите 4 мая в 18:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Вызов 1 и 2 сезоны смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

Облако тегов

сериалы Вызов канал Украина видео сериалы 2021 сериалы онлайн Вызов-2 Вызов 2 сезон

Материалы по теме

Вызов-2: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
Сериалы

Вызов-2: смотреть 33 серию онлайн (эфир от 04.05.2021)
Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021
Новости

Холостяк-11: кто покинул шоу в 9 выпуске от 30.04.2021
Почему пить кофе каждый день может быть полезно
ЗОЖ

Почему пить кофе каждый день может быть полезно
Магнитные бури 1 мая 2021 в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури 1 мая 2021 в Украине

Популярное на сайте

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим

Вербное воскресенье: что можно и нельзя делать в праздник верующим
Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021

Холостяк-11: кто покинул шоу в 8 выпуске от 23.04.2021
Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой

Что говорят в Вербное воскресенье когда бьют вербой
Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Что можно и нельзя делать в Страстную пятницу

Популярное видео

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)

Как выйти замуж: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 29.04.2021)
Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)

Голос країни-11: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.04.2021)
Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)

Холостяк-11: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 30.04.2021)
Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)

Готовим вместе: Блюда для пасхального стола (эфир от 25.04.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK