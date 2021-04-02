Уроки жизни и вождения: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.04.2021)

4 апреля на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 4-серийная картина "Уроки жизни и вождения".

Фильм Уроки жизни и вождения расскажет историю автогонщицы, которая оставляет спорт. Теперь на ее плечи ложатся заботы о пожилом отце и неуправляемом брате.

Анна Любич открывает школу вождения для женщин, где ей приходится решать проблемы своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич, и попавшей в аварию Зои Сергеевны. Мастер безупречного вождения Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, инструктором школы Валерой, своим несостоявшимся мужем Ярославом. Кто из них научит Анну правилам жизни? Кто сможет убедить сильную женщину не бояться своих чувств и двигаться по главной дороге – к своему счастью?

Сериал Уроки жизни и вождения от 04.04.2021 смотрите в 17:00 и продолжение в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.