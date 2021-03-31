Уроки жизни и вождения: канал Украина покажет премьеру фильма о бывшей автогонщице

В воскресенье, 4 апреля, в 17:00 на канале «Украина» состоится премьера 4-серийной картины «Уроки жизни и вождения» производства компании Filmstream по заказу канала.

Фильм расскажет историю автогонщицы, которая оставляет спорт. Теперь на ее плечи ложатся заботы о пожилом отце и неуправляемом брате.

Анна Любич открывает школу вождения для женщин, где ей приходится решать проблемы своих учениц – матери-одиночки Полины, чей сын Илюша остается на попечении семьи Любич, и попавшей в аварию Зои Сергеевны. Мастер безупречного вождения Анна неоднократно попадает в «аварии» личного плана – с давним другом Олегом Белецким, инструктором школы Валерой, своим несостоявшимся мужем Ярославом. Кто из них научит Анну правилам жизни? Кто сможет убедить сильную женщину не бояться своих чувств и двигаться по главной дороге – к своему счастью?

Главную роль в картине исполнила актриса Анастасия Иванова. В этом проекте она впервые снялась с супругом Владиславом Онищенко. Правда, воплотили Настя и Влад совсем не влюбленных – они сыграли сестру и брата.

Мой герой Сева – младший брат главной героини. Бойкий пацан, который все время ищет проблемы на свою голову. Он все это хочет сделать с добрыми намерениями, но пути, которые выбирает, не всегда доводят до добра, – рассказывает Владислав Онищенко. – С Настей, как вы понимаете, мы хорошо знакомы, нам очень удобно работать. Было время порепетировать и поучить текст вне съемочной площадки. Ее героиня Анна – двигатель сюжета. Хоть она и дочь, сестра, но всех объединяет, как мама, всем руководит и может решить любые вопросы.

Человека, который в силу разных обстоятельств всегда оказывается на втором месте, сыграл популярный артист Виталий Салий. Он признается: такое положение дел оставило отметку на характере его героя Олега.

Наша история – как параллель правил дорожного движения и любви. Люди всегда пытаются вложить все в своей жизни в пределах каких-то правил. Но никогда нельзя чувства загнать в рамки. В этом деле нужно доверять не установленным правилам, а своим внутренним ощущениям, – говорит Виталий Салий.

Также в картине зрители увидят артистов Александра Константинова, Елену Стефанскую, Вадима Андреева, Ингу Нагорную, Дарью Плахтий и других.

Режиссер-постановщик фильма – Дмитрий Матов. Оператор-постановщик – Антон Ткаченко. Продюсеры – Виктория Корогод, Наталия Стрибук, Виталий Сиренко, Ирина Франчук. Производством по заказу канала «Украина» занималась компания Filmstream. Съемки проходили в Киеве и Киевской области в 2020 году.

Смотрите премьеру 4-серийного фильма «Уроки жизни и вождения» в воскресенье, 4 апреля, в 17:00 на телеканале «Украина».