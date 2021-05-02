Вызов-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 05.05.2021)

2 мая 2021 14:05 Юлия Туренко
Вызов-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 05.05.2021)
Вызов-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 05.05.2021)
пресс-служба

5 мая на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 35 серия сериала Вызов 2 сезон. 35 серию сериала Вызов-2 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Новый сезон сериала Вызов-2 воссоздаст реальные впечатляющие истории спасения и познакомит зрителей с личной жизнью спасателей.

В новых сериях «Вызова» зрители увидят еще больше интересных историй из жизни спасателей. Так, будут воссозданы громкие события, которые поражали украинцев в течение нескольких последних лет. Например, зрители станут очевидцами случаев, которые происходят в ООС, увидят спасение луганских лесов от пожара, историю пожара в Чернобыльской зоне, которые произошли в прошлом году и многое другое.

Масштабы второго сезона «Вызова» действительно впечатляют! Пожары, взрывы, заминированные подвалы, локальные и бытовые инциденты. Команда побывала в командировке на Ровенском полигоне, где были отсняты невероятные кадры – падение самолета и вертолета. Кроме того, будут показаны взрывы в поезде и сложные ДТП с участием КамАЗа, общественного транспорта, и тому подобное. Также в картине будут воспроизведены истории, связанные с химическими угрозами. Поэтому в съемках новых серий участвовали все подразделения ГСЧС – спасатели, химики, кинологи, пиротехники. А сами актеры, признаются – даже самые сложные и несколько опасные дубли, они пытались играть самостоятельно.

35 серию сериала Вызов-2 смотрите 5 мая в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Вызов 1 и 2 сезоны смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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