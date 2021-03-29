Алексей и Игорь Ревы рассказали, как полюбили бег и единоборства

Актеры шоу "Мамахохотала" на канале НЛО TV братья-близнеци Алексей и Игорь Ревы – любители спорта.

Несмотря на то, что братья очень похожи между собой, у них разные предпочтения в выборе спортивных увлечений. Более того, к нынешним спортивным активностям они пришли только сейчас.

Например, Игорь Рева – большой фанат спорта. По его словам, он любит бег за то, что в нем есть азарт.

В ноябре прошлого года я снова вышел на пробежку. Это уже третий мог заход в бег (смеется). Я люблю спорт, в котором есть азарт. Вот мы с Лешей играем в футбол – и это отдельная история. Там есть цель – забить гол. А вот бег – это история про процесс. Я сделал вывод, что предыдущие две попытки бега у меня не вышли, потому что у меня не было компании. Тогда этот процесс был для меня скучным, – поделился Игорь Рева.

Игорь Рева с другом / пресс-служба

По словам Игоря, бег он полюбил только тогда, когда у него появилась мотивация.

Поиск мотивации – очень важный аспект. Когда у тебя самомотивация – это одно дело. Когда у тебя есть ментор/коуч/наставник, который помогает тебе эту мотивацию отыскать – это совсем другая история. У меня есть студенческий товарищ, который привел меня в бег. Думаю, у любого бегуна есть такой человек, который тебя приводит в бег, – признается артист.

В отличие от брата, Алексей Рева увлекается единоборствами. Все началось с изучения легендарных боев, а закончилось – занятиями с тренером.

Я пламенный фанат единоборств. Кстати, это страсть, которую мне подсадил Игорь – в 2015 году он показал мне поединок Конора Мак-Грегора и Жозе Альдо. С того момента у меня словно штора упала – я начал за этим следить. Я теперь знаю всех чемпионов, все рейтинги в этом виде спорта. Потом я начал задумываться над тем, что мне хочется попробовать этот спорт “из середины”. Так вышло, что мой будущий тренер просто “в холодную” мне написал (увидел мой комментарий под каким-то постом), и мы начали с ним после карантина заниматься. Я начал с индивидуальных тренировок, а сейчас перешел на групповые. Сейчас я в группе, которая занимается каждый день. За 1,5 месяцев я скинул девять килограмм, – признался Алексей Рева.

Алексей Рева / пресс-служба

Напомним,