Экс-участница группы "Ранетки" Евгения Огурцова рассекретила пол будущего ребенка

Беременная Женя Огурцова наконец-то рассказала, рождения кого ожидает - мальчика или девочки.

В семье актрисы и певицы Евгении Огурцовой грядут большие перемены. Совсем скоро экс-участница группы «Ранетки» во второй раз станет мамой.

О том, что девушка беременна, стало известно в начале марта – 30-летняя Огурцова сообщила об этом в Инстаграм, опубликовав счастливое видео с положительным тестом на беременность.

Перестав замалчивать интересное положение, Евгения все же не решилась раскрыть другого секрета: кто у нее родится – мальчик или девочка?! Будущая мама долго молчала. Но все же не сдержалась.

Евгения Огурцова с мужем / instagram.com/ogyrtsova_official

Устроив несколько дней назад мини-вечеринку с воздушными шарами и сладостями, актриса сообщила, что вместе с мужем находятся в ожидании дочери.

Мы счастливы! Как загадали, как хотели - так оно и получилось. Ребята, это просто комбо. Мы выиграли в лотерею! - поделилась эмоциями Огурцова.

Напомним,