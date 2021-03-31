Экс-участница группы "Ранетки" Евгения Огурцова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Женя Огурцова наконец-то рассказала, рождения кого ожидает - мальчика или девочки.
О том, что девушка беременна, стало известно в начале марта – 30-летняя Огурцова сообщила об этом в Инстаграм, опубликовав счастливое видео с положительным тестом на беременность.
Перестав замалчивать интересное положение, Евгения все же не решилась раскрыть другого секрета: кто у нее родится – мальчик или девочка?! Будущая мама долго молчала. Но все же не сдержалась.
Мы счастливы! Как загадали, как хотели - так оно и получилось. Ребята, это просто комбо. Мы выиграли в лотерею! - поделилась эмоциями Огурцова.
Напомним,