Муж Наталки Карпы заразился коронавирусом
Последние несколько дней Наталка Карпа радовала публику только приятными новостями.
Практически ежедневно певица делилась с подписчиками своими эмоциями от поездки, рассказывая о любимых ароматах, которые использует во время отдыха, а также умиляя публику милыми фотографиями дочери Златы.
Ото, Єгипет нас вхопив, і не відпускає... Перша причина продовжити нашу відпустку була погана погода і ЛОКДАУН, мовляв, для чого їхати в холоднечу, де все закрито... – пишет Карпа. – Тепер, наче вже зібрались, і на тобі - у татуся COVID...Продовжуємо наші канікули, бо куди летіти?
С начала пандемии – я всегда был на работе, всегда приходил на помощь тем, кто нуждался в этом... – пишет Терехов. – Но, к сожалению, коронавирус пришел и ко мне. Новый штамм COVID-19 вносит свои коррективы в нашу жизнь...