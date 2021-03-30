Муж Наталки Карпы заразился коронавирусом

30 марта 2021 12:50 Юлия Туренко
Муж Наталки Карпы заразился коронавирусом
Певица Наталка Карпа
instagram.com/natalkakarpa

Последние несколько дней Наталка Карпа радовала публику только приятными новостями.

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Не так давно Наталка Карпа отправилась вместе с дочкой в путешествие. В качестве курорта для отдыха знаменитость выбрала солнечный Египет. В эту страну она полетела впервые.

Практически ежедневно певица делилась с подписчиками своими эмоциями от поездки, рассказывая о любимых ароматах, которые использует во время отдыха, а также умиляя публику милыми фотографиями дочери Златы.

Наталка Карпа с дочкой / instagram.com/natalkakarpa
Но вечером 29 марта Карпа сообщила, что не хочет возвращаться домой. И на то есть причина. Супруг певицы, герой АТО Евгений Терехов, заразился коронавирусом.

Ото, Єгипет нас вхопив, і не відпускає... Перша причина продовжити нашу відпустку була погана погода і ЛОКДАУН, мовляв, для чого їхати в холоднечу, де все закрито... – пишет Карпа. – Тепер, наче вже зібрались, і на тобі - у татуся COVID...Продовжуємо наші канікули, бо куди летіти?

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О протекании заболевания рассказал и сам Евгений. Мужчина признался, что 28 марта ему было очень тяжело бороться с вирусом, но на следующий день ему стало намного легче.

С начала пандемии – я всегда был на работе, всегда приходил на помощь тем, кто нуждался в этом... – пишет Терехов. – Но, к сожалению, коронавирус пришел и ко мне. Новый штамм COVID-19 вносит свои коррективы в нашу жизнь...

Герой АТО Евгений Терехов / instagram.com/jacki_boy89
Напомним, 

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