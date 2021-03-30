МАСКА: Иракли Макацария рассказал, что его спасало от вылета из шоу
30 марта 2021 11:50
Бизнесмен Иракли Макацария
пресс-служба канала Украина
Участник самого популярного шоу страны «МАСКА» на канале «Украина» поделился впечатлениями от проекта и рассказал, что позволило ему чувствовать себя на сцене, как рыба в воде.
«МАСКА» на канале «Украина», в эфире «Ранку з Україною» признался – изображать из себя англоязычного иностранца ему было несложно – даже наоборот.Однако язык общения был едва ли не единственным фактором, благодаря которому участник шоу чувствовал себя комфортно. Ведь до этого Иракли Макацария не имел опыта выступлений на большой сцене и даже не пел в караоке. А еще больше осложнила его задачу огромная маска.Напомним,
Английский язык мне близок, я очень комфортно чувствую себя, общаясь на нем. Сценаристы шоу предложили развивать такую легенду – я иностранец, что в принципе является правдой, но говорить должен именно на английском, – поделился участник гипершоу «МАСКА» Иракли Макацария. – И это круто, я сразу это поддержал, ведь так мы смогли запутать аудиторию и экспертов. Думаю, если бы не язык, детективы гораздо раньше бы догадались, кто под маской. Поэтому английский спас меня, хотя бы до третьего эфира, в котором я запел на русском.
Бизнесмен Иракли Макацария / пресс-служба канала Украина
Было очень сложно, ведь голова Сома невероятно большая и доходила мне до плеч, поэтому было трудно поднимать руки. Однако, честно говоря, из всех костюмов мне действительно больше нравился Сом! Он крутой, но двигаться в нем слишком сложно, – рассказал артист.
Читайте такжеПобедителя "Голосу країни" Романа Сасанчина госпитализировали с COVID-19 вслед за тяжелобольной мамойА вот самый сложный и самый любимый свой номер Иракли назвать не смог, так как в каждом отдавался на все 100%.
То, что я решился на участие в этом проекте, уже стало для меня открытием, ведь могу честно признаться – никогда в жизни не пел. Это мой первый опыт! Слух у меня был, ведь я танцевал, но здесь все совсем другое. Поэтому я решил, что должен просто сконцентрироваться и кайфовать. А получилось то, что получилось. И мне это понравилось, – признался Иракли.
Бизнесмен Иракли Макацария / пресс-служба канала Украина