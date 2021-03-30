МАСКА: Иракли Макацария рассказал, что его спасало от вылета из шоу

Участник самого популярного шоу страны «МАСКА» на канале «Украина» поделился впечатлениями от проекта и рассказал, что позволило ему чувствовать себя на сцене, как рыба в воде.

Известный бизнесмен и продюсер Иракли Макацария, который прятался под маской зажигательного иностранца Сома в грандиозном шоу «МАСКА» на канале «Украина», в эфире «Ранку з Україною» признался – изображать из себя англоязычного иностранца ему было несложно – даже наоборот.

Английский язык мне близок, я очень комфортно чувствую себя, общаясь на нем. Сценаристы шоу предложили развивать такую легенду – я иностранец, что в принципе является правдой, но говорить должен именно на английском, – поделился участник гипершоу «МАСКА» Иракли Макацария. – И это круто, я сразу это поддержал, ведь так мы смогли запутать аудиторию и экспертов. Думаю, если бы не язык, детективы гораздо раньше бы догадались, кто под маской. Поэтому английский спас меня, хотя бы до третьего эфира, в котором я запел на русском.

Бизнесмен Иракли Макацария / пресс-служба канала Украина

Однако язык общения был едва ли не единственным фактором, благодаря которому участник шоу чувствовал себя комфортно. Ведь до этого Иракли Макацария не имел опыта выступлений на большой сцене и даже не пел в караоке. А еще больше осложнила его задачу огромная маска.

Было очень сложно, ведь голова Сома невероятно большая и доходила мне до плеч, поэтому было трудно поднимать руки. Однако, честно говоря, из всех костюмов мне действительно больше нравился Сом! Он крутой, но двигаться в нем слишком сложно, – рассказал артист.

А вот самый сложный и самый любимый свой номер Иракли назвать не смог, так как в каждом отдавался на все 100%.

То, что я решился на участие в этом проекте, уже стало для меня открытием, ведь могу честно признаться – никогда в жизни не пел. Это мой первый опыт! Слух у меня был, ведь я танцевал, но здесь все совсем другое. Поэтому я решил, что должен просто сконцентрироваться и кайфовать. А получилось то, что получилось. И мне это понравилось, – признался Иракли.

Бизнесмен Иракли Макацария / пресс-служба канала Украина

Напомним,