Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 5 выпуске от 29.03.2021
Еще две «пацанки» покинули проект Від пацанки до панянки-5 на четвертой недели. Кто покинул шоу в 5 выпуске от 29.03.2021 - читайте в нашем материале.
Интригу раскрыли в начале новой недели. Билет домой получила Наталия #Сиси Жданова.
На проекте поняла, что я не такой плохой человек, как думала о себе всю жизнь, – говорит девушка. – Об этом мне сказали авторитетные люди – педагоги Школы леди. И теперь эти знания станут первым шагом к обретению уверенности в себе. Я больше не «пацанка».
В принципе, Наташа – хороший человек. Но она не умеет держать язык за зубами и часто беспочвенно обижает людей, – считает Настя #Сэм Самило. – А Лена все время кричала и отказывалась выполнять задания.
Педагоги Школы леди решили отправить домой Наталью #Чекуню Гаврик.
Проблема Наташи в том, что она не думает на перспективу. Решает какие-то мелкие проблемы, – объясняет решение директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Она не прогрессирует уже на протяжении нескольких недель. Поэтому мы решили отпустить ее домой.