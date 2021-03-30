Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 5 выпуске от 29.03.2021

30 марта 2021 11:35 Юлия Туренко
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 5 выпуске от 29.03.2021
Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 5 выпуске от 29.03.2021
пресс-служба Нового канала

Еще две «пацанки» покинули проект Від пацанки до панянки-5 на четвертой недели. Кто покинул шоу в 5 выпуске от 29.03.2021 - читайте в нашем материале.

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Прошлая неделя в реалити «Від пацанки до панянки-5» (Новый канал) закончилась интригой. Сразу три ученицы Школы леди должны были покинуть проект. Имена двух (Вика Лукьянчук, Анна Савенкова) стали известны к концу выпуска, еще одно осталось загадкой. 

Интригу раскрыли в начале новой недели. Билет домой получила Наталия #Сиси Жданова. 

На проекте поняла, что я не такой плохой человек, как думала о себе всю жизнь, – говорит девушка. – Об этом мне сказали авторитетные люди – педагоги Школы леди. И теперь эти знания станут первым шагом к обретению уверенности в себе. Я больше не «пацанка».

Наталия #Сиси Жданова / пресс-служба Нового канала
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Новая неделя перевоплощений в Школе леди началась уже без этой участницы. Пока одни девушки в поиске внутренней женственности раскрывали себя, другие плели интриги. Закулисные страсти усложнили педагогам выбор ученицы, которая должна была покинуть проект. Поэтому они попросили помощи у девушки, носившей статус лучшей ученицы Школы леди – Насти #Сэм Самило. По ее мнению, на этой неделе хуже всех себя проявили Елена #Зая Питын и Наталья #Чекуня Гаврик.  

В принципе, Наташа – хороший человек. Но она не умеет держать язык за зубами и часто беспочвенно обижает людей, – считает Настя #Сэм Самило. – А Лена все время кричала и отказывалась выполнять задания.

Педагоги Школы леди решили отправить домой Наталью #Чекуню Гаврик. 

Проблема Наташи в том, что она не думает на перспективу. Решает какие-то мелкие проблемы, – объясняет решение директор Школы леди Татьяна Мокриди. – Она не прогрессирует уже на протяжении нескольких недель. Поэтому мы решили отпустить ее домой.

Наталья #Чекуня Гаврик / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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