В семье Владимира Остапчука случилось горе: "Успел попрощаться"

Начало 2021 года выдалось довольно тяжелым для семьи Владимира Остапчука.

Неделю назад Владимир Остапчук поделился с поклонниками не очень приятной новостью. Ведущий сообщил, что недавно его бабушка перенесла инсульт.

В момент приступа 95-летняя женщина упала и серьезно травмировала голову. После этого родители ведущего шоу «Маска» срочно забрали ее к себе в Умань.

Однако сегодня утром Остапчук ошарашил публику неожиданной новостью - бабушки не стало. Грустное известие ведущий сообщил по дороге в Умань.

Владимир Остапчук сообщил о смерти бабушки / instagram.com/vova_ostapchuk

Как признался Владимир, он успел повидаться и попрощаться с родным человеком на прошлой неделе.

Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться... — написал Владимир Остапчук.

Напомним,