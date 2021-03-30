В семье Владимира Остапчука случилось горе: "Успел попрощаться"
Начало 2021 года выдалось довольно тяжелым для семьи Владимира Остапчука.
В момент приступа 95-летняя женщина упала и серьезно травмировала голову. После этого родители ведущего шоу «Маска» срочно забрали ее к себе в Умань.
Однако сегодня утром Остапчук ошарашил публику неожиданной новостью - бабушки не стало. Грустное известие ведущий сообщил по дороге в Умань.
Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться... — написал Владимир Остапчук.
Напомним,