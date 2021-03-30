В семье Владимира Остапчука случилось горе: "Успел попрощаться"

30 марта 2021 12:20 Юлия Туренко
В семье Владимира Остапчука случилось горе:
Ведущий Владимир Остапчук
instagram.com/vova_ostapchuk

Начало 2021 года выдалось довольно тяжелым для семьи Владимира Остапчука.

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Неделю назад Владимир Остапчук поделился с поклонниками не очень приятной новостью. Ведущий сообщил, что недавно его бабушка перенесла инсульт.

В момент приступа 95-летняя женщина упала и серьезно травмировала голову. После этого родители ведущего шоу «Маска» срочно забрали ее к себе в Умань. 

Однако сегодня утром Остапчук ошарашил публику неожиданной новостью - бабушки не стало. Грустное известие ведущий сообщил по дороге в Умань.

Владимир Остапчук сообщил о смерти бабушки / instagram.com/vova_ostapchuk
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Как признался Владимир, он успел повидаться и попрощаться с родным человеком на прошлой неделе.

Поехал в Умань. Бабушки не стало. Успел на прошлой неделе попрощаться... — написал Владимир Остапчук.

Напомним,

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