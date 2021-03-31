Вера Брежнева вместе с дочерью похвастались стройными фигурами в купальниках

Пандемия коронавируса не испугала Веру Брежневу полететь на отдых за границу.

Восполнять дефицит витамина «Д» и наслаждаться теплым океаном Вера Брежнева отправилась в один из самых комфортабельных курортов мира - Дубай.

На этот курорт экс-солистка группы «ВИА Гра» полетела не одна, а вместе со своими дочками. Старшая наследница Брежневой Соня на отдыхе отметила свое 20-летие.

Счастливая мама 20-летней дочери. Спасибо всем за поздравления! - пишет звезда. - Самое большое мое счастье, что я наконец с обеими дочерьми! Еще на каникулах!

Певица Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Конечно же, Вера не упустила возможности поделиться с поклонниками яркими снимками с отдыха. Особенно они были в восторге от множества снимков певицы в купальниках.

За первые несколько дней отдыха Брежнева успела сменить уйму нарядов, обнажая с разных ракурсов свою невероятно стройную фигуру.

На одном из снимков Вера позировала в крохотном купальнике, демонстрируя бедра и тонкую талию с плоским животиком.

Дочь Веры Брежневой Соня / instagram.com/ververa

Примечательно, что Соня выбрала точно такое же бикини, как и у ее звездной мамы. Девушка обладает шикарной фигурой и очень похожа на свою родительницу.

Напомним,