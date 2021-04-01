МАСКА: сразу с четырех участников снимут маски в полуфинале шоу

1 апреля 2021 11:10 Юлия Туренко
МАСКА: сразу с четырех участников снимут маски в полуфинале шоу
МАСКА: сразу четыре героя раскроют свои маски в полуфинале шоу
пресс-служба канала Украина

3 апреля в 21:00 зрители канала «Украина» увидят 4 разоблачения загадочных участников самой успешной премьеры года – феерического шоу «МАСКА».

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Фантастические герои шоу «МАСКА» сойдутся в музыкальных поединках и попытаются доказать, что именно они достойны продолжить участие в проекте и побороться за звание сильнейшего певца в маске.

Величественное Солнце или эффектная Бабка? Трогательное Жабеня или мужественный Носорог? Романтический Дракон или невероятно милый Циклоп? Именно такие противостояния зрители увидят в одиннадцатом выпуске самого загадочного шоу современности «МАСКА». За шаг до финала один участник каждой из этих пар навсегда покинет проект, рассекретив свою личность.

Ни звездные детективы, ни знаменитости, которые уже сняли маски, не скрывают своих эмоций, ведь грандиозное шоу превзошло все их ожидания.

Я очень рад, что согласился на роль звездного детектива – это первый в моей жизни опыт такой викторины, – говорит Андрей Данилко. – Действительно, я невероятно счастлив, потому что «МАСКА» – это самой крутое шоу на планете!

МАСКА: сразу четыре героя раскроют свои маски в полуфинале шоу / пресс-служба канала Украина
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Отгадать, какие знаменитости искусно замаскировались в невероятных образах, оказалось совсем непросто. Но если раньше детективы были уверены, что с легкостью рассекретят своих коллег, то теперь откровенно признаются – эти головоломки под силу далеко не каждому.

«МАСКА» – это единственное шоу, которое из звездных детективов делает настоящих дураков, – смеется Оля Полякова. – Наши участники настолько классно перевоплощаются и меняют голоса, что мы просто не можем их распознать. Это фантастическое шоу, полное драйва и неожиданностей.

МАСКА: сразу четыре героя раскроют свои маски в полуфинале шоу / пресс-служба канала Украина
Как сообщалось ранее, в полуфинале масштабного проекта на сцене также появится новый герой – пьянящее и сладкое Мохито. У зрителей и детективов будет только одна возможность отгадать, какая знаменитость спряталась в этом образе, ведь Мохито – гость гипершоу «МАСКА».

Напомним, 

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