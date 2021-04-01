МАСКА: сразу с четырех участников снимут маски в полуфинале шоу
3 апреля в 21:00 зрители канала «Украина» увидят 4 разоблачения загадочных участников самой успешной премьеры года – феерического шоу «МАСКА».
Величественное Солнце или эффектная Бабка? Трогательное Жабеня или мужественный Носорог? Романтический Дракон или невероятно милый Циклоп? Именно такие противостояния зрители увидят в одиннадцатом выпуске самого загадочного шоу современности «МАСКА». За шаг до финала один участник каждой из этих пар навсегда покинет проект, рассекретив свою личность.
Ни звездные детективы, ни знаменитости, которые уже сняли маски, не скрывают своих эмоций, ведь грандиозное шоу превзошло все их ожидания.
Я очень рад, что согласился на роль звездного детектива – это первый в моей жизни опыт такой викторины, – говорит Андрей Данилко. – Действительно, я невероятно счастлив, потому что «МАСКА» – это самой крутое шоу на планете!
«МАСКА» – это единственное шоу, которое из звездных детективов делает настоящих дураков, – смеется Оля Полякова. – Наши участники настолько классно перевоплощаются и меняют голоса, что мы просто не можем их распознать. Это фантастическое шоу, полное драйва и неожиданностей.
Напомним,