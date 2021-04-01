MONATIK впервые показал лица своих сыновей
Певец Дмитрий Монатик ведет довольно скрытый образ жизни.
Лишь изредка в социальных сетях появлялись фотографии и видео с участием мальчишек. Но каждый раз артист выбирал ракурсы, которые не позволяли полноценно разглядеть лица Платона и Даниила.
Но 1 апреля, в честь своего 35-летия, певец выпустил главный саундтрек «Ресницы безопасности» к документальному фильму «Вечно танцующий человек», в котором раскрыл все карты.
«Ресницы безопасности» - это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели: «сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря». Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира. Это очень теплое видео, которое в период всемирной пандемии выглядит еще более ностальгично, и ты очень хочешь, чтобы вернулись эти времена. И я верю, что это так и произойдет, - прокомментировал работу Монатик.
Напомним,