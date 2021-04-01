MONATIK впервые показал лица своих сыновей

Певец Дмитрий Монатик ведет довольно скрытый образ жизни.

Особенно это касается личной жизни. Долгое время Монатик скрывал от публики рождение двоих сыновей, а их лица певец вовсе не показывал по сей день.

Лишь изредка в социальных сетях появлялись фотографии и видео с участием мальчишек. Но каждый раз артист выбирал ракурсы, которые не позволяли полноценно разглядеть лица Платона и Даниила.

Но 1 апреля, в честь своего 35-летия, певец выпустил главный саундтрек «Ресницы безопасности» к документальному фильму «Вечно танцующий человек», в котором раскрыл все карты.

MONATIK с сыновьями / кадр из видео

Видео на трек «Ресницы безопасности» состоит из хроники семейных фотографий из личной и творческой жизни Монатика. Именно в нем зрители впервые смогли увидеть лица Платона и Даниила.

«Ресницы безопасности» - это свет, пробивающийся сквозь тучи. Эта песня, как никакая другая описывает путь к цели: «сколько повидали, сколько раз ломали, как бы сильно не носила нас земля, а это было все не зря». Мы решили сделать на нее видеоработу, которая состоит из запечатленных моментов, архивов, видео, которые мы успели собрать из путешествий, гастролей из разных уголков мира. Это очень теплое видео, которое в период всемирной пандемии выглядит еще более ностальгично, и ты очень хочешь, чтобы вернулись эти времена. И я верю, что это так и произойдет, - прокомментировал работу Монатик.

Напомним,