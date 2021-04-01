Участница шоу "МастерШеф" Юлия Шолудько во второй раз стала мамой
Звездный бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается. В этот раз радостное событие произошло в жизни Юлии Шолудько.
Радостной новостью с поклонниками Юлия поделилась на своей странице в Инстаграм. Кулинар родила крепкого и здорового сына, которого с мужем назвали Максом.
Малыш появился на свет еще 18 марта. Сейчас мама и новорожденный мальчик находятся дома и чувствуют себя хорошо.
Щиро дякую і детально вже розпишу потім. А зараз, насолоджуюсь новим статусом - МАМА СИНА. Ми щасливі, - прокомментировала радостное событие счастливая мама.
Напомним,