Участница шоу "МастерШеф" Юлия Шолудько во второй раз стала мамой

1 апреля 2021 15:40 Юлия Туренко
Участница шоу
Юлия Шолудько с мужем и дочкой
instagram.com/yuliyasholudko

Звездный бэби-бум в украинском шоу-бизнесе продолжается. В этот раз радостное событие произошло в жизни Юлии Шолудько.

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В семье экс-участницы проекта «МастерШеф-5» Юлии Шолудько случилось долгожданное пополнение. В одном из роддомов Киева она родила второго ребенка.

Радостной новостью с поклонниками Юлия поделилась на своей странице в Инстаграм. Кулинар родила крепкого и здорового сына, которого с мужем назвали Максом.

Малыш появился на свет еще 18 марта. Сейчас мама и новорожденный мальчик находятся дома и чувствуют себя хорошо.

Щиро дякую і детально вже розпишу потім. А зараз, насолоджуюсь новим статусом - МАМА СИНА. Ми щасливі, - прокомментировала радостное событие счастливая мама.

Юлия Шолудько с мужем и дочкой / instagram.com/yuliyasholudko
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У Юлии также есть дочь Лиза, которую она родила в декабре 2018 года.

Напомним, 

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