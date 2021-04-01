МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)

1 апреля 2021 06:30 Юлия Туренко
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
МастерШеф. Профессионалы-3: смотреть 9 выпуск онлайн (эфир от 03.04.2021)
пресс-служба

3 апреля на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 выпуск 3 сезона шоу МастерШеф. Профессионалы. 9 выпуск проекта МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите онлайн на сайте TV.UA.

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Смотрите в 9 выпуске шоу МастерШеф. Профессионалы-3: На кухне «МастерШеф. Профессионалы» участники последуют современным тенденциям, которые помогают заботиться об окружающей среде. Так, профи третьего сезона будут готовить обед для воображаемой Греты Тунберг, всемирно известной экоактивистки. Им придется разработать меню из трех блюд ресторанного уровня, которые они будут готовить из отходов. Более того, обед нужно презентовать на эко съедобной посуде. При этом судьи учтут рациональное потребление ресурсов - электричество и воду с помощью счетчиков. У кого будет больше затраченных ресурсов, та команда сразу надевает черные фартуки, без дегустации. Кому удастся справиться с экообедами, а для кого это станет непосильной задачей?

9 выпуск шоу МастерШеф. Профессионалы-3 смотрите 03.04.2021 в 19:00 на СТБ и 12.04.2021 онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски шоу «МастерШеф. Профессионалы» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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