Светлана Лобода заразилась коронавирусом
Певица Светлана Лобода сейчас очень редкий гость в Украине.
Как и многим знаменитостям Лободе не удалось уберечь себя от заражения COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей станице в Инстаграм, опубликовав снимок с постели.
Светлана также рассказала о своих симптомах. Артистка призналась, что пять дней назад она почувствовала первые симптомы, после чего поспешила сдать тест.
Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат, - пишет Лобода.
Напомним,