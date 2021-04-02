Светлана Лобода заразилась коронавирусом

Певица Светлана Лобода сейчас очень редкий гость в Украине.

Несмотря на пандемию коронавируса, Светлана Лобода активно гастролирует, особенно на территории России. Но на днях ей все-таки пришлось взять паузу в своей концертной деятельности.

Как и многим знаменитостям Лободе не удалось уберечь себя от заражения COVID-19. Об этом звезда сообщила на своей станице в Инстаграм, опубликовав снимок с постели.

Светлана также рассказала о своих симптомах. Артистка призналась, что пять дней назад она почувствовала первые симптомы, после чего поспешила сдать тест.

Певица Светлана Лобода / instagram.com/lobodaofficial

В комментарии к публикации 38-летня звезда также написала, что вирус не щадит никого и даже делая беспрецедентные меры безопасности, она также оказалась в числе больных.

Пять дней назад я почувствовала недомогание и простудные симптомы, а сегодня первый тест на COVID-19 показал положительный результат, - пишет Лобода.

Напомним,