Скандал в Сети! Светлана Лобода подает в суд на пластического хирурга
Светлана Лобода заявила, что пластический хирург и Узбекистана обманывает общественность, утверждая, что артистка делала у него ринопластику.
В stories LOBODA сообщила, что такие действия просто так не сойдут с рук мужчине. Она намерена подать заявление в суд.
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Хирург Ибатов тут же прокомментировал сложившуюся ситуацию у себя на странице. По его словам, пациентка, которую он оперировал, очень похожа на Светлану Лободу. Именно на этом акцентировал внимание помощник врача, который выставил публикацию. Но все подумали, что это Светлана.
Указав аккаунт Светланы Лободы, на видео не говорилось о том, что перед нами сама певица, мы всего лишь обратили внимание на внешнее сходство девушек, не более того,– оправдывается пластический хирург.
Я никогда не хотела быть похожей на Лободу. Но, наверное, везде есть свой двойник. Стала участницей не по своей воле. Надеюсь, что в скором времени все решится,– написала врачу Ирина.
Напомним,
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