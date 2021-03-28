Скандал в Сети! Светлана Лобода подает в суд на пластического хирурга

28 марта 2021 16:00 Катерина Даниленко
Скандал в Сети! Светлана Лобода подает в суд на пластического хирурга
Певица Светлана Лобода
социальная сеть Instagram

Светлана Лобода заявила, что пластический хирург и Узбекистана обманывает общественность, утверждая, что артистка делала у него ринопластику.

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В соцсети аккаунт исполнительницы отметил доктор Нодир Ибатов, прикрепив снимок девушки, очень похожей на знаменитость.  Звезда убеждена, что хирург захотел пропиариться на ее имени.

В stories LOBODA сообщила, что такие действия просто так не сойдут с рук мужчине. Она намерена подать заявление в суд.

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Хирург Ибатов тут же прокомментировал сложившуюся ситуацию у себя на странице. По его словам, пациентка, которую он оперировал, очень похожа на Светлану Лободу. Именно на этом акцентировал внимание помощник врача, который выставил публикацию. Но все подумали, что это Светлана.

Указав аккаунт Светланы Лободы, на видео не говорилось о том, что перед нами сама певица, мы всего лишь обратили внимание на внешнее сходство девушек, не более того,
– оправдывается пластический хирург.

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Мужчина также обратился к подписчикам, чтобы они могли подтвердить сходство между пациенткой и звездой. А вот сама девушка, которую сравнивают с артисткой, предпочла остаться анонимной. Она называет себя заложницей ситуации.

Я никогда не хотела быть похожей на Лободу. Но, наверное, везде есть свой двойник. Стала участницей не по своей воле. Надеюсь, что в скором времени все решится,
– написала врачу Ирина.

Напомним,

Клиентка Нодира Ибатова, похожая на Светлану Лободу / социальная сеть Instagram
 

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