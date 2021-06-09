Звезда Первых ласточек Александр Рудинский вспомнил о курьезе во время представления
9 июня 2021 11:50
Актер Александр Рудинский
пресс-служба Нового канала
Звезда сериала «Перші ластівки. Zалежні» (Новый канал) Александр Рудинский рассказал, как выкрутился из неудобной ситуации.
Александр Рудинский, а потом вспомнил, как еще в начале своей актерской карьеры ему очень пригодилось это умение.
Я только пришел работать в театр. Где-то за полгода меня вводили в спектакль «Кайдашева сім’я», – рассказал он. – Кайдашиху играла Наталья Сумская. У меня была роль ее сына Карпа. До спектакля у нас были репетиции, мы прекрасно все играли вместе. Вот вышел на свой первый спектакль перед зрителями. В зале – 800 человек! Во время одной очень тяжелой реплики я пошел немного не по сценарию и на весь зал со сцены сказал: «Блин!» А потом начал читать реплику сначала.
Александр Рудинский на съемках / пресс-служба Нового канала
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Режиссер даже ничего мне не сказал после спектакля. Потому что это было и спонтанно, и очень смешно, – признается Александр. – А главное, я не растерялся.
Напомним,