Регина Тодоренко рассказала о риске инвалидности из-за серьезного заболевания

2 ноября 2021 18:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Регина Тодоренко рассказала о риске инвалидности из-за серьезного заболевания
Певица и ведущая Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko

Певица и ведущая Регина Тодоренко вновь подняла тему своего здоровья.

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Летом 2021 года Регина Тодоренко сделала признание, которое шокировало ее поклонников. Звезда сообщила, что в начале весны ей диагностировали неизлечимую болезнь - витилиго.

Но это не единственный недуг, который не позволяет ей жить полноценно. С детства Тодоренко страдает от болей в спине.

Оказалось, что еще в 14 лет Регине диагностировали сложную степень сколиоза. Звезде нужно было пройти лечение и сделать операцию с внедрением в позвоночник 24 шурупов и штифтов.

Риск того, что Регина не встанет на ноги, был высок. Более того, врачи сказали, что она может на всю жизнь остаться инвалидом.

Инвалидность оформлять будете? Получите пенсию, ежемесячные доплаты, налоговые послабления, пособия, – вспомнила ведущая.

Певица и ведущая Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko
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Но телеведущая научилась жить с болями в спине. Более того, на съемках она делала то, что ей категорически запрещали врачи: носила обувь на высоком каблуке, прыгала с парашютом, занималась серфингом и т.д.

По такому принципу я живу много лет: мне нельзя, а я иду наперекор всем запретам. Я, правда, не знаю, что такое жить без болей в спине, – рассказывает Регина.

Напомним,

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