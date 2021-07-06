Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании

После свадьбы с Владом Топаловым Регина Тодоренко переехала жить в Россию.

В этой стране Регина Тодоренко не только живет, но и работает. Она активно принимает участие в съемках развлекательных шоу, а также развивает сольную карьеру.

Регина активно ведет страницу в Инстаграм, на которой регулярно делится откровениями со своей личной жизни: от воспитания сына до самых неожиданных признаний.

В начале весны Тодоренко обескуражила своих поклонников признанием о своем заболевании. Оказывается, звезде диагностировали неизлечимую болезнь - витилиго.

Ведущая и певица Регина Тодоренко / instagram.com/reginatodorenko

Но оказалось, что это не единственный недуг, который не позволяет Регине жить полноценно. На днях звезда призналась, что у нее с детства серьезные проблемы с позвоночником.

На такие откровения 31-летнюю артистку подтолкнули очередные приступы боли в спине, которые беспокоят ее уже очень давно.

С этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника, - призналась телеведущая.

Ведущая и певица Регина Тодоренко с сыном / instagram.com/reginatodorenko

Из-за этой болезни у Регины были под запретом многие любимые развлечения детей – прыжки на батутах, катание на коньках.

Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу делать даже больше, чем нормальные дети, - пишет в своем Инстаграм звезда.

Напомним,