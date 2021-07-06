Регина Тодоренко сообщила о серьезном заболевании
После свадьбы с Владом Топаловым Регина Тодоренко переехала жить в Россию.
Регина активно ведет страницу в Инстаграм, на которой регулярно делится откровениями со своей личной жизни: от воспитания сына до самых неожиданных признаний.
В начале весны Тодоренко обескуражила своих поклонников признанием о своем заболевании. Оказывается, звезде диагностировали неизлечимую болезнь - витилиго.
На такие откровения 31-летнюю артистку подтолкнули очередные приступы боли в спине, которые беспокоят ее уже очень давно.
С этим я ничего поделать не могу. У меня серьезная болезнь позвоночника, - призналась телеведущая.
Я всю жизнь так хотела быть нормальной, что доказывала себе, что смогу делать даже больше, чем нормальные дети, - пишет в своем Инстаграм звезда.
Напомним,