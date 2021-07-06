MELOVIN сделал каминг-аут со сцены масштабного фестиваля: на ТВ этот момент вырезали с эфира – видео

6 июля 2021 00:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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MELOVIN сделал каминг-аут со сцены масштабного фестиваля: на ТВ этот момент вырезали с эфира – видео
MELOVIN
instagram.com/melovin_official

Певец MELOVIN шокировал много тысячную публику на грандиозном фестивале в Киеве.

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5 июня на ВДНХ стартовал Atlas Weekend, и одним из артистов, которые выступили в этот вечер, стал MELOVIN. Во время своего номера украинский артист сделал каминг-аут.

Костя Бочаров (настоящее имя певца - прим.ред.) поцеловал в прямом эфире девушку – ЛГБТ-участницу 3 сезона «Топ-модель по-украински» Маргариту Верховцеву, а потом в страстном поцелуе слился с парнем.

Данный момент телеканал, который транслировал фестиваль, вырезал с эфира. На своей странице в Инстаграм MELOVIN отреагировал на это:

Ми - сильний народ. Ми не боїмося рухатися вперед, відчувати ритм часу та йти в ногу з іншими демократичними країнами. Та цьому рухові заважають тільки старі склепи, спостерігачами яких я був сьогодні. Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу…І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України.

В комментариях под публикацией одной из первых артиста поддержала певица Злата Огневич. Исполнительница отметила, что "Свобода быть собой - сама большая ценность!"

Напомним,

 

 

 

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личная жизнь звезд скандалы социальные сети Константин Бочаров новости MELOVIN Atlas Weekend

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