MELOVIN сделал каминг-аут со сцены масштабного фестиваля: на ТВ этот момент вырезали с эфира – видео
Певец MELOVIN шокировал много тысячную публику на грандиозном фестивале в Киеве.
Костя Бочаров (настоящее имя певца - прим.ред.) поцеловал в прямом эфире девушку – ЛГБТ-участницу 3 сезона «Топ-модель по-украински» Маргариту Верховцеву, а потом в страстном поцелуе слился с парнем.
Данный момент телеканал, который транслировал фестиваль, вырезал с эфира. На своей странице в Инстаграм MELOVIN отреагировал на это:
Ми - сильний народ. Ми не боїмося рухатися вперед, відчувати ритм часу та йти в ногу з іншими демократичними країнами. Та цьому рухові заважають тільки старі склепи, спостерігачами яких я був сьогодні. Мій офіційний камінаут, який відбувся зі сцени, було вирізано з прямого ефіру М1. Моє відео і досі не завантажують на YouTube. І все через те, що я показав свою сутність. Для мене немає значення колір, віра чи стать, адже любити потрібно людину, тіло, душу…І в цей самий час така любов не признається кимось, блокується та просто не випускається в ефір. Невже боротьба за власні права та свободи повинна мати цензуру? Якщо ні, то я беззаперечно підтримую вас. А якщо так, то я не впевнений, що хочу існувати в такому майбутньому України.
В комментариях под публикацией одной из первых артиста поддержала певица Злата Огневич. Исполнительница отметила, что "Свобода быть собой - сама большая ценность!"
Напомним,
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