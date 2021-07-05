Співають всі: стартовали съемки грандиозного шоу
Cтартовали съемки нового вокального шоу «Співають всі» по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights.
Согласно британскому формату All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков – 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников – по двое лучших из каждого выпуска. В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей.
В нашей адаптации будет большее количество участников, чем в других странах – как в отборах, так и в финале. Соответственно, зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере полмиллиона гривен будет еще ожесточеннее, – комментирует директор Департамента развлекательных проектов канала «Украина» Анатолий Сябро. – Кроме того, в каждом эпизоде первым на сцене шоу «Співають всі» мы увидим выступление одной яркой звезды отечественного шоубиза, и в каждом выпуске это будет новое имя. И главное – наше шоу будет наполнено юмором, любимыми хитами и настоящими украинскими талантами.
Украина – невероятно богатая талантами страна, поэтому я всегда буду на стороне таланта. Сделаю все возможное, чтобы не упустить человека, действительно одаренного Богом, потому что таким людям без денег, связей и знакомств сложно пробиться, им нужно помогать, – отмечает Наталья Могилевская.
Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта «Співають всі» станет популярный шоумен, звезда гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук.
Напомним,