Співають всі: стартовали съемки грандиозного шоу

5 июля 2021 17:40 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Співають всі: стартовали съемки грандиозного шоу
Співають всі: стартовали съемки грандиозного шоу
пресс-служба канала Украина

Cтартовали съемки нового вокального шоу «Співають всі» по всемирно известному формату All Together Now компании Banijay Rights.

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Развлекательный проект «Співають всі» выходит почти в двух десятках стран мира, но украинская адаптация канала «Украина» будет значительно отличаться от других версий.

Согласно британскому формату All Together Now, первый сезон шоу насчитывает 6 выпусков – 5 отборов и финал, в котором за победу борются 10 участников – по двое лучших из каждого выпуска. В украинской версии будет 8 эпизодов, а в финале сойдутся аж 14 исполнителей.

В нашей адаптации будет большее количество участников, чем в других странах – как в отборах, так и в финале. Соответственно, зрители увидят больше ярких выступлений, а борьба за победу и главный приз в размере полмиллиона гривен будет еще ожесточеннее, – комментирует директор Департамента развлекательных проектов канала «Украина» Анатолий Сябро. – Кроме того, в каждом эпизоде первым на сцене шоу «Співають всі» мы увидим выступление одной яркой звезды отечественного шоубиза, и в каждом выпуске это будет новое имя. И главное – наше шоу будет наполнено юмором, любимыми хитами и настоящими украинскими талантами.

Співають всі: стартовали съемки грандиозного шоу / пресс-служба канала Украина
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Решать судьбу вокалистов будет грандиозное жюри из 100 украинских звезд. Задача участника – исполнить композицию на сцене так, чтобы как можно больше членов жюри встали и начали подпевать. Конкурсант получает по одному баллу от каждого эксперта, который присоединился к выступлению. В финал пройдут только двое исполнителей, которые набрали наибольшее количество баллов: победитель отбора попадает в него автоматически, а те, кто заняли второе и третье места, будут бороться за это право в вокальной дуэли. Если же участники наберут одинаковое количество баллов, и жюри не сможет определить сильнейшего, принимать судьбоносное решение придется звездном капитану – народной артистке Украины Наталье Могилевской.

Украина – невероятно богатая талантами страна, поэтому я всегда буду на стороне таланта. Сделаю все возможное, чтобы не упустить человека, действительно одаренного Богом, потому что таким людям без денег, связей и знакомств сложно пробиться, им нужно помогать, – отмечает Наталья Могилевская.

Как сообщалось ранее, развлекательный проект по британскому формату All Together Now впервые вышел на телеканале BBC в 2018 году и за короткое время получил известность среди зрителей таких стран мира, как Италия, Франция, Австралия, Нидерланды, Бразилия, Дания, Польша и другие. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу. Ведущим грандиозного проекта «Співають всі» станет популярный шоумен, звезда гипершоу «МАСКА» Владимир Остапчук.

Напомним, 

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