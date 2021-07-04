Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу катался на машине Ким Кардашьян

4 июля 2021 23:10 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу катался на машине Ким Кардашьян
Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу Кирилл Макашов
пресс-служба Нового канала

Самая известная блогерша в мире Ким Кардашьян ездила на этом же автомобиле по Армении, когда прилетала в гости на родину.

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Армения – родина многих знаменитостей, о которых знает весь мир. Армянские корни есть у французского шансонье Шарля Азнавур (настоящее имя – Шахнур Азнавурян), вокалиста группы System of a Down Сержа Танкяна, футболиста Генриха Мхитаряна, певицы Шер (имя при рождении – Шерилин Саркисян). Но самая известная армянка – блогерша Ким Кардашьян.

Ким Кардашьян с детьми / пресс-служба

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В 2015 и 2019 годах Ким вместе с семьей посещала свою историческую родину. Первый раз она посвятила путешествию целый сезон своего реалити-шоу, а во время второго посещения страны крестила там своих детей. По Армении она передвигалась не на роскошном лимузине или Range Rover, а на минивэне.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу катался на машине Ким Кардашьян / пресс-служба

Недавно на этой же машине по Еревану (столица Армении, – прим. ред.) катался Кирилл Макашов – ведущий тревел-шоу «Орел&Решка. Земляне», которое по субботам показывает Новый канал.

Именно на этом микроавтобусе ездила Ким Кардашьян, когда прилетала в Ереван. И, знаете, ее вкусу я полностью доверяю, ведь ее бывший муж – самый богатый рэпер в мире (речь идет о Канье Уэсте, – прим. ред.), – смеется Кирилл. – Ким могла бы позволить себе и какой-то Maybach, но она – многодетная мать, ей было нужно уместить в машину всех детей.

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу катался на машине Ким Кардашьян / пресс-служба

Орел и Решка. Земляне: ведущий тревел-шоу катался на машине Ким Кардашьян / пресс-служба

Какие интересные места посетили Кирилл Макашов и его соведущая, певица Michelle Andrade смотрите по ссылке.

Напомним,

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