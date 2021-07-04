Маша Ефросинина восхитила дабл-дрессом с сыном на отдыхе в Турции

Телеведущая Маша Ефросинина отправилась с сыном Александром на отдых в Кемер.

Мария является одной из тех звезд, что тщательно подбирает образы и на торжественные мероприятия и в повседневной жизни. Более того, знаменитость начала практиковать популярный во всем мире дабл-дрессинг. Данная концепция отвечает потребностям родителей иметь похожие с детьми модели одежды по фасону или цветах.

В своем микроблоге знаменитость продемонстрировала безупречное чувство стиля на снимках с пляжа. Мама с сыном расположились на бунгало возле самого моря, а за их спинами можно разглядеть фантастической красоты пейзаж.

Артистка облачилась в раздельный оранжевый купальник, который подчеркнул ее длинные ноги и точеную фигуру. Звезда запрокинула назад влажные волосы и надела солнцезащитные очки. Александр же был одет в оранжевые шорты с красными крабами и белую кепку. Предполагается, что одинаковый стиль в одежде демонстрирует трогательное проявление чувств.

Дабл-дресс с мужчиной моей мечты,

‒ подписала кадр Ефросинина.

На ужин телеведущая с сыном отправились также в похожих по стилю образах. Женщина надела темные джинсовые шорты и белую блузу в большой синий горох, а Александр позировал в лифте отеля в шортах песочного цвета и бело-синей футболке.

Впрочем, не зря Ефросинину давно величают иконой стиля. Ей с легкостью удается создавать эффектные аутфиты и выглядеть безупречно. Она умело с помощью одежды и обуви скрывает недостатки и подчеркивает достоинства. Теперь еще и дабл-дресс концепцию применяет.

Напомним,