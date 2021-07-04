Маша Ефросинина восхитила дабл-дрессом с сыном на отдыхе в Турции
Телеведущая Маша Ефросинина отправилась с сыном Александром на отдых в Кемер.
В своем микроблоге знаменитость продемонстрировала безупречное чувство стиля на снимках с пляжа. Мама с сыном расположились на бунгало возле самого моря, а за их спинами можно разглядеть фантастической красоты пейзаж.
Артистка облачилась в раздельный оранжевый купальник, который подчеркнул ее длинные ноги и точеную фигуру. Звезда запрокинула назад влажные волосы и надела солнцезащитные очки. Александр же был одет в оранжевые шорты с красными крабами и белую кепку. Предполагается, что одинаковый стиль в одежде демонстрирует трогательное проявление чувств.
Дабл-дресс с мужчиной моей мечты,‒ подписала кадр Ефросинина.
На ужин телеведущая с сыном отправились также в похожих по стилю образах. Женщина надела темные джинсовые шорты и белую блузу в большой синий горох, а Александр позировал в лифте отеля в шортах песочного цвета и бело-синей футболке.
Напомним,
- Настя Каменских рассказала, как переживала последствия COVID-19: Сбился биоритм.
- Никита Добрынин и беременная Даша Квиткова вынуждены жить в отеле: От бессилия хочется рыдать.