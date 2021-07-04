Никита Добрынин и беременная Даша Квиткова вынуждены жить в отеле: От бессилия хочется рыдать

На днях Даша Квиткова и Никита Добрынин с большим удовольствием паковали все свои вещи на съемной квартире, так как готовились к переезду в загородный дом, который приобрели осенью прошлого года.

Пара все же переехала в собственное гнездышко, однако жить там не смогла. В Insta-stories блогер заявила, что из-за недобросовестных ремонтников она и муж находятся на грани нервного срыва.

Девушка, которая сейчас на 9 месяце беременности, сообщила, что во всем доме полностью готова только спальня. Кухня, санузлы, прихожая, гардеробная и другие комнаты все еще в состоянии ремонта. Супруги разочарованы, так как заехать в дом должны были еще в начале июня.

Потом мы будем дому радоваться, но сейчас просто от бессилия хочется рыдать. Ты тратишь огромные деньги на ремонт, а получаешь... Хочется уехать в роддом на три дня, а приехать и чтобы всего этого не было,

‒ поделилась с подписчиками Дарья.

Insta-stories Даши Квитковой / социальная сеть Instagram

Супруг знаменитости нашел выход из сложившейся ситуации. Так как со съемной квартиры они уже съехали, теперь некоторое время пара будет жить в отеле.

Мы переехали, но переехали в отель. Я понял, что у нас будет либо нервный срыв на фоне ремонта и неответственных людей, либо же мы вырвемся из этого ремонта и убежим куда-то подальше. Мы выбрали второй путь.

Никита Добрынин и Даша Квиткова в собственном доме / социальная сеть Instagram

К слову, звездная пара делает ремонт в 4-этажном доме, который расположен в 20 минутах езды от центра Киева. Будущие родители очень надеются, что к моменту появления малыша уже будут жить в собственном доме.

Напомним,