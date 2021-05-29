Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о подготовке к родам и возможном имени ребенка

29 мая 2021 17:00 Катерина Даниленко
Катерина Даниленко

Катерина Даниленко

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Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о подготовке к родам и возможном имени ребенка
Никита Добрынин и Даша Квиткова
социальная сеть Instagram

Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова активно готовятся к рождению первенца.

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В интервью с Григорием Решетником Никита заявил, что имя для мальчика выбирали только вдвоем. Советов от родных, близких и поклонников решили не принимать.

Мы решили не советоваться с родными, друзьями, не стали голосовать в Instagram. У нас есть несколько вариантов имен, они нам кажутся красивыми. И мы решили: посмотрим на ребенка и выберем,
‒ откровенничает телеведущий.

Даша же прислушалась к маме Никиты и взяла на заметку имя Даниил, которое показалось ей очень приятным. Другие варианты имен пара пока не называет.

Однажды я звонила маме Никиты, мы много говорили об именах, ‒ смеется Даша, ‒ и тут она говорит: «А вот еще красивое имя ‒ Даниил». Мы согласились: и правда, красивое. Но другие варианты пока раскрывать не будем.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram

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Известно, что малыш пары появится на свет уже через несколько недель. Супруги запланировали партнерские роды в одном из частных роддомов Киева.

У нас будут партнерские роды… И у меня уже появилось такое чувство ‒ эффект гнездования. Я могу проснуться посреди ночи, чтобы перекладывать детские носочки,
‒ отметила блогер.

Напомним,

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