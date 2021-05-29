Никита Добрынин и Даша Квиткова рассказали о подготовке к родам и возможном имени ребенка
Звездные супруги Никита Добрынин и Даша Квиткова активно готовятся к рождению первенца.
Мы решили не советоваться с родными, друзьями, не стали голосовать в Instagram. У нас есть несколько вариантов имен, они нам кажутся красивыми. И мы решили: посмотрим на ребенка и выберем,‒ откровенничает телеведущий.
Даша же прислушалась к маме Никиты и взяла на заметку имя Даниил, которое показалось ей очень приятным. Другие варианты имен пара пока не называет.
Однажды я звонила маме Никиты, мы много говорили об именах, ‒ смеется Даша, ‒ и тут она говорит: «А вот еще красивое имя ‒ Даниил». Мы согласились: и правда, красивое. Но другие варианты пока раскрывать не будем.
У нас будут партнерские роды… И у меня уже появилось такое чувство ‒ эффект гнездования. Я могу проснуться посреди ночи, чтобы перекладывать детские носочки,‒ отметила блогер.
Напомним,