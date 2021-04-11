Никита Добрынин рассказал, почему распался его первый брак: Я был еще не готов
В 24-летнем возрасте телеведущий Никита Добрынин женился на своей коллеге Евгении Головиной. Семейная жизнь пары продлилась четыре года, после чего они разошлись.
Я был ребенком. И для каких-то моментов семейной жизни я был еще не готов. И, наверное, стоило через это пройти,‒ утверждает Добрынин.
После развода за Никитой закрепился статус «завидного холостяка». Если сначала ему льстило такое внимание женского пола к своей персоне, то вскоре он понял, что свобода ему не нужна. Он желал обрести счастье с любимой женщиной.
А что, если вдруг так будет всю жизнь? И реально это меня пугало, ты реально приходишь домой и понимаешь, что ты один. Все возвращаются к семьям, к любимым, а ты приходишь, а у тебя даже кота нет,‒ вспоминает экс-холостяк.
Животных мужчина так и не завел, но принял неожиданное для себя решение ‒ стал девятым «холостяком» страны в популярном шоу. Именно там он встретил свою любовь Дашу Квиткову.
Напомним,
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