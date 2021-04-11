Никита Добрынин рассказал, почему распался его первый брак: Я был еще не готов

В 24-летнем возрасте телеведущий Никита Добрынин женился на своей коллеге Евгении Головиной. Семейная жизнь пары продлилась четыре года, после чего они разошлись.

О первом брачном опыте шоумен рассказал в недавнем интервью. По его словам, брак с Евгенией распался из-за его юного возраста. Мужчина был не готов к такой ответственности и много чего не понимал.

Я был ребенком. И для каких-то моментов семейной жизни я был еще не готов. И, наверное, стоило через это пройти,

‒ утверждает Добрынин.

Телеведущий Никита Добрынин с первой женой Евгенией Головиной / открытый источник

После развода за Никитой закрепился статус «завидного холостяка». Если сначала ему льстило такое внимание женского пола к своей персоне, то вскоре он понял, что свобода ему не нужна. Он желал обрести счастье с любимой женщиной.

А что, если вдруг так будет всю жизнь? И реально это меня пугало, ты реально приходишь домой и понимаешь, что ты один. Все возвращаются к семьям, к любимым, а ты приходишь, а у тебя даже кота нет,

‒ вспоминает экс-холостяк.

Животных мужчина так и не завел, но принял неожиданное для себя решение ‒ стал девятым «холостяком» страны в популярном шоу. Именно там он встретил свою любовь Дашу Квиткову.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram

Опыт раннего брака пошел на пользу ведущему, теперь он знает, как не стоит вести себя в отношениях. Никита не скрывает, что и с Дашей у него часто возникают споры и конфликты, но они все проблемы научились обсуждать и слышать желания друг друга.

Напомним,