Никита Добрынин рассказал, почему распался его первый брак: Я был еще не готов

11 апреля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Никита Добрынин рассказал, почему распался его первый брак: Я был еще не готов
Телеведущий Никита Добрынин
социальная сеть Instagram

В 24-летнем возрасте телеведущий Никита Добрынин женился на своей коллеге Евгении Головиной. Семейная жизнь пары продлилась четыре года, после чего они разошлись.

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О первом брачном опыте шоумен рассказал в недавнем интервью. По его словам, брак с Евгенией распался из-за его юного возраста. Мужчина был не готов к такой ответственности и много чего не понимал.

Я был ребенком. И для каких-то моментов семейной жизни я был еще не готов. И, наверное, стоило через это пройти,
‒ утверждает Добрынин.

Телеведущий Никита Добрынин с первой женой Евгенией Головиной / открытый источник

После развода за Никитой закрепился статус «завидного холостяка». Если сначала ему льстило такое внимание женского пола к своей персоне, то вскоре он понял, что свобода ему не нужна. Он желал обрести счастье с любимой женщиной.

А что, если вдруг так будет всю жизнь? И реально это меня пугало, ты реально приходишь домой и понимаешь, что ты один. Все возвращаются к семьям, к любимым, а ты приходишь, а у тебя даже кота нет,
‒ вспоминает экс-холостяк.

Животных мужчина так и не завел, но принял неожиданное для себя решение ‒ стал девятым «холостяком» страны в популярном шоу. Именно там он встретил свою любовь Дашу Квиткову.

Никита Добрынин и Даша Квиткова / социальная сеть Instagram

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Опыт раннего брака пошел на пользу ведущему, теперь он знает, как не стоит вести себя в отношениях. Никита не скрывает, что и с Дашей у него часто возникают споры и конфликты, но они все проблемы научились обсуждать и слышать желания друг друга.

Напомним,

 

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