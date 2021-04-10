Молодая жена Виктора Павлика призналась, в каких отношениях с мамой супруга: Она старенькая бабушка

10 апреля 2021 16:00 Катерина Даниленко
Молодая жена Виктора Павлика призналась, в каких отношениях с мамой супруга: Она старенькая бабушка
Виктор Павлик с женой Екатериной Репяховой
социальная сеть Instagram

Жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова находится на последних месяцах беременности. Девушка делится подробностями нового этапа в своей жизни в Instagram.

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В этот раз блогер предложила подписчикам задать ей вопросы, на которые она ответит в stories.  Так, знаменитость рассказала о взаимоотношениях с мамой своего супруга Александрой Георгиевной.

Екатерина отметила, что со свекровью мало общается, сказывается разница в возрасте. 80-летнюю женщину она назвала достаточно флегматичным человеком.

Маме Виктора Павлика 80 лет. Она старенькая бабушка. По своей натуре очень флегматичная. Какие отношения? Никогда меня не обижала, плохого обо мне ничего не говорила,
‒ подчеркнула Репяхова.

Instagram-stories Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram

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Кроме того, жена музыканта заявила, что совсем скоро ее мама переедет на некоторое время из Днепра в Киев, чтобы помогать дочери с грудным ребенком.

Через неделю мама приезжает в Киев. Будем ей снимать квартиру максимально близко к нам. Мечтаем найти квартиру в одном доме. На следующей неделе начнем поиски,
‒ добавила Екатерина.

Напомним,

Instagram-stories Екатерины Репяховой / социальная сеть Instagram
 

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