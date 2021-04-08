Василиса Фролова впервые показала лицо 1-месячного сына в стильной фотосессии
Накануне Международного женского дня Василиса Фролова родила первенца.
В кадре мальчик появился в образе Микки Мауса. К слову, в этом же образе звезда снималась, будучи беременной. Яркими кадрами Василиса поделилась с подписчиками в Инстаграм.
Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный. За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность, – пишет в Сети Фролова. – Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не даёт. Что ж вы не предупреждали то? В честь первой даты с утра Родион метко пульнул прямёхонько в мамину косметичку, тем самым как бы засвидетельствовав её ненадобность.
В комментариях фолловеры оценили образы, отметив такое идеальное продолжение маминого образа Микки Мауса. А Василиса призналась, что в тот момент, когда она снималась в фотосессии, еще такой задумки про малыша не было.
Это не было задумкой, папе потом пришла гениальная мысль, – поделилась Фролова.
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