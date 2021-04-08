Василиса Фролова впервые показала лицо 1-месячного сына в стильной фотосессии

8 апреля 2021 11:45 Юлия Туренко
Василиса Фролова впервые показала лицо 1-месячного сына в стильной фотосессии
Ведущая Василиса Фролова
instagram.com/vasyafrolova

Накануне Международного женского дня Василиса Фролова родила первенца.

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Долго скрывать лицо своего сына Родиона телеведущая не стала. В честь первого месяца жизни малыша Василиса Фролова устроила ему первую фотосессию.

В кадре мальчик появился в образе Микки Мауса. К слову, в этом же образе звезда снималась, будучи беременной. Яркими кадрами Василиса поделилась с подписчиками в Инстаграм.

Месяц человеку. Вы ж, надеюсь, не шутите, что он самый сложный. За это время трансформаций с телом и разумом в разы больше, чем за всю беременность, – пишет в Сети Фролова. – Человек полностью завладел мною и пока никаких шансов на самостоятельную свободную жизнь не даёт. Что ж вы не предупреждали то? В честь первой даты с утра Родион метко пульнул прямёхонько в мамину косметичку, тем самым как бы засвидетельствовав её ненадобность.

В комментариях фолловеры оценили образы, отметив такое идеальное продолжение маминого образа Микки Мауса. А Василиса призналась, что в тот момент, когда она снималась в фотосессии, еще такой задумки про малыша не было.

Это не было задумкой, папе потом пришла гениальная мысль, – поделилась Фролова.

Напомним,

 

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