Владимир Шумко "ударил" школьную учительницу гитарой
Эксклюзив 7 апреля 2021 22:30
Комик Владимир Шумко
пресс-служба Нового канала
Известный комик Владимир Шумко вспомнил смешную историю из детства.
Improv Live Show (шоу показывает Новый канал) был очень активным и непослушным. Ему даже завели отдельный дневник для поведения. Однажды прямо на уроке биологии Шумко съел наглядное пособие – засушенного рака.
А как-то у него случился неприятный инцидент с учительницей музыки.
Она меня учила играть на гитаре. Ругала, что не так ставлю палец, – вспомнил комик в видео на YouTube-канале «Ветераны космических войск». – В этот же день к нам домой пришел дядя – помыться, потому что у него не было горячей воды. И вот, учительница ругает меня и... теряет сознание. Когда она падала, дядя вышел из ванной и услышал грохот. Он прибежал и спросил меня: что случилось? Я честно ответил, что не знаю, просто ей стало плохо.
То, что произошло дальше, поразило Вову.
Он ее приводит в чувства, – продолжает комик. – Спрашивает: что случилось? Она, видимо, не хотела рассказывать правду, почему ей стало плохо, и сказала, что я ее ударил гитарой и что я непослушный. Мол, она мне показывала, как играть, а я психанул и ударил ее инструментом (улыбается). Все поверили ей, а не мне.
Эту историю комик воспринимает с юмором. Ведь юмор часть его жизни. Как он шутит – можете увидеть каждый вторник в 20:00 в Improv Live Show на Новом канале.
Напомним,