Аlyona Аlyona рассказала, кем является ее бойфренд

Аlyona Аlyona - настоящий феномен в украинской рэп-индустрии.

За короткое время Аlyona Аlyona удалось завоевать внимание публики и стать одной из самых желаемых певиц на всевозможных музыкальных фестивалях.

Пользуется Аlyona Аlyona популярностью и у журналистов. Все благодаря своей открытости и порой довольно откровенным публикациям в Инстаграм.

Недавно артистка стала героиней программы «Неймовірна правда про зірок» на телеканале СТБ, в которой впервые рассказала о своем новом бойфренде.

Рэперка призналась, что с новым возлюбленным она встречается недолго, ведь их отношения начались не так давно. Не стала Аlyona Аlyona называть и имя своего любимого.

Певица Аlyona Аlyona / instagram.com/alyona.alyona.official

Свою подобную позицию она прокомментировала тем, что сам мужчина не хочет, чтобы его обвинили в пиар-романе. Известно лишь то, что он является интернет-персоной.

Мы вместе недавно. Счет идет не на года, а на месяцы. Он больше известен как интернет-персона, - говорит Аlyona Аlyona. - Я знаю, что снаружи пойдет осуждение за то, что «Классно, у тебя женщина публичная, и сейчас ты на ее горбе хочешь выехать». Он бы не хотел так, он бы хотел достигать всего самостоятельно и со временем себя открыть.

Напомним,