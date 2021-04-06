Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 6 выпуске от 05.04.2021

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 6 выпуске от 05.04.2021

Все участницы «Від пацанки до панянки» (Новый канал) оказались под угрозой вылета.

Двойная драка и взрыв бомбы – эта неделя обучения в Школе леди запомнится «пацанкам» надолго. Педагоги хорошенько пощекотали нервы участницам «Від пацанки до панянки»

Сначала педагоги поставили заклятых врагов в пары. И вручили Лере #Ким Парыгиной бомбу с таймером. Каждое нарушение правил поведения ускоряло таймер.

Бомба – символ ответственности, – объясняет завуч Школы леди Ирина Зайцева. – Она показывает границу между жизнью и смертью. Мы хотели посмотреть, насколько ответственно девушки могут относится к себе и к каждому процессу, который происходил на этой неделе.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 6 выпуске от 05.04.2021 / пресс-служба Нового канала

Пока одни учились работать мирно, среди других кипели настоящие страсти. Они вылились в драку между Лерой Парыгиной и Лерой Ткаченко. Грубое нарушение правил поведения поставило под угрозу участие всех «пацанок» в проекте. Педагоги прощались с каждой участницей, а девушки не понимали, за что их выгоняли в таком количестве.

Отправляют домой тех, кто этого не заслуживает, – плакала Лена #Зая Питын после прощания с педагогами. – Кто реально старается на проекте. Не понимаю этого. Если я уеду, дома мне будет еще хуже, чем раньше.

Но «пацанки» поняли, что прощание было воспитательным моментом. На самом деле под угрозой выгона были те, кто последними остался в стенах Школы леди – Лера #Ким Парыгина, Юля #Финиш Кудилинская, Настя #Сэм Самило.

Решение о том, кто покинет Школу леди, было единогласным, – говорит директор Татьяна Мокриди. – Это та девушка, в будущем которой мы уверены. Наступило время отпускать ее в новую жизнь.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 6 выпуске от 05.04.2021 / пресс-служба Нового канала

Так домой отправилась Настя #Сэм Самило. А куда на самом деле поедут остальные участницы реалити «Від пацанки до панянки», с которыми педагоги прощались во время церемонии выгона, узнаете 12 апреля в 19:00 на Новом канале.

Від пацанки до панянки-5: кто покинул шоу в 6 выпуске от 05.04.2021 / пресс-служба Нового канала

Напомним,