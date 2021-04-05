Сергея Бабкина госпитализировали в больницу с разбитой головой
Не только MELOVIN встретил второй месяц весны с травмой.
Не удалось уберечь себя от травм и Сергею Бабкину. В воскресенье на своей странице в Инстаграм музыкант сообщил, что он упал с велосипеда и получил травму головы.
По словам Сергея, близкие и друзья быстро подоспели к нему на помощь и не дали ему потерять сознание. Однако травма была настолько серьезной, что артисту все-таки пришлось вызывать скорую помощь.
Сегодня впервые в жизни не одел шлем и оказался в сложной ситуации. Спасибо друзьям, которые не позволили потерять сознание и вызвали скорую. Таких ошибок я больше не повторю. И вам не советую, - сообщил Сергей Бабкин в своем Инста-сториз.
Напомним,