Сергея Бабкина госпитализировали в больницу с разбитой головой

5 апреля 2021 12:45 Юлия Туренко
Сергея Бабкина госпитализировали в больницу с разбитой головой
Певец Сергей Бабкин
instagram.com/babkin_official

Не только MELOVIN встретил второй месяц весны с травмой.

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В конце прошлой недели MELOVIN оказался в больнице из-за травмы ноги, на выходных упала с самоката Оля Цибульская, а Дяде Жоре и вовсе пришлось перенести операцию на сердце.

Не удалось уберечь себя от травм и Сергею Бабкину. В воскресенье на своей странице в Инстаграм музыкант сообщил, что он упал с велосипеда и получил травму головы.

По словам Сергея, близкие и друзья быстро подоспели к нему на помощь и не дали ему потерять сознание. Однако травма была настолько серьезной, что артисту все-таки пришлось вызывать скорую помощь.

Сегодня впервые в жизни не одел шлем и оказался в сложной ситуации. Спасибо друзьям, которые не позволили потерять сознание и вызвали скорую. Таких ошибок я больше не повторю. И вам не советую, - сообщил Сергей Бабкин в своем Инста-сториз.

Певец Сергей Бабкин / instagram.com/babkin_official
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Свою публикацию Бабкин сопроводил фотографией, на которой он запечатлен в больнице, с наложенной на голову повязкой. Сейчас певец чувствует себя хорошо.

Напомним, 

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