MELOVIN оказался в больнице из-за серьезной травмы
2 апреля 2021 13:20
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official
1 апреля MELOVIN оказался в больнице.
MELOVIN поделилась со своими поклонниками не очень приятной новостью. В преддверии своего дня рождения у певца начались неприятности со здоровьем.
В Инстаграм MELOVIN опубликовал фотографию из больничной палаты и сообщил, что получил травму – серьезно травмировал правую ногу.
Рассказывать подробности о том, как он получил травму, артист не стал, но добавил к снимку ироничную подпись.
Теперь понимаю милых дам, жаждущих блистать на каблах, не смотря на брусчатку, – пишет певец.
«Мэл, ты что ты как ты куда...Поправляйся», «Эх, Мэл. Что с ногой? Подвернул или...В любом случае все заживет. Но, береги себя...», «Если это шутка, то не смешно. Мы же переживаем», - пишет публика.
Напомним,