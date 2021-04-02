MELOVIN оказался в больнице из-за серьезной травмы

2 апреля 2021 13:20 Юлия Туренко
MELOVIN оказался в больнице из-за серьезной травмы
Певец MELOVIN
instagram.com/melovin_official

1 апреля MELOVIN оказался в больнице.

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Певец MELOVIN поделилась со своими поклонниками не очень приятной новостью. В преддверии своего дня рождения у певца начались неприятности со здоровьем. 

В Инстаграм MELOVIN опубликовал фотографию из больничной палаты и сообщил, что получил травму – серьезно травмировал правую ногу.

Рассказывать подробности о том, как он получил травму, артист не стал, но добавил к снимку ироничную подпись.

Теперь понимаю милых дам, жаждущих блистать на каблах, не смотря на брусчатку, – пишет певец.

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В комментариях к публикации фолловеры артиста забросали тысячами комментариев с пожеланиями скорейшего восстановления. 

«Мэл, ты что ты как ты куда...Поправляйся», «Эх, Мэл. Что с ногой? Подвернул или...В любом случае все заживет. Но, береги себя...», «Если это шутка, то не смешно. Мы же переживаем», - пишет публика.

Напомним, 

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