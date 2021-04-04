Орел и Решка: ведущий тревел-шоу побывал в мировой столице убийств – в одном из опаснейших мест на планете

Антон Зайцев ехал посмотреть на чудо света – пустыню Чиуауа – а попал в одно из опаснейших мест на планете.

Сьюдад-Хуарес – мировая столица убийств, пристанище банд и наркокартелей. А еще именно в этом городе расположена одна из самых больших пустынь в мире – Чиуауа, которую посетил ведущий тревел-шоу «Орел&Решка» (Новый канал) Антон Зайцев.

Орел и Решка: ведущий тревел-шоу побывал в мировой столице убийств / пресс-служба

В 2009 году Сьюдад-Хуарес стал самым криминогенным городом мира – за год от насильственной смерти там скончались почти три тысячи человек!

Говорят, ежедневно здесь в потасовках погибают около 15 человек. Еще говорят, что именно через этот город в США попадает больше всего наркотиков, – рассказал Антон Зайцев.

Орел и Решка: ведущий тревел-шоу побывал в мировой столице убийств / пресс-служба

Массовые похищения и убийства – дело рук картелей, которые занимаются незаконной торговлей наркотиками. И не только. Весь мир шокировали убийства женщин в Сьюдад-Хуаресе – до настоящего времени за эти преступления осуждены лишь единицы.

В 90-х годах прошлого столетия в Сьюдад-Хуарес было убито около 400 женщин. Следствие доказало, что перед исчезновением все они садились в автобус – власти задержали несколько водителей автобусов, но вину признал только один, – шокировал ведущий «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. – Тела некоторых жертв были найдены прямо посреди пустыни! Все они работали на американо-мексиканских предприятиях вдоль границы. По одной из версий, эти массовые убийства – расплата безработных мужчин, недовольных тем, что женщины якобы отбирают у них работу.

Орел и Решка: ведущий тревел-шоу побывал в мировой столице убийств / пресс-служба

Какие приключения ждут Антона в мировой столице убийств, смотрите в свежем выпуске «Орла&Решки. Чудеса света» по ссылке.

Напомним,