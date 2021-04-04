Орел и Решка: ведущий тревел-шоу побывал в мировой столице убийств – в одном из опаснейших мест на планете
Антон Зайцев ехал посмотреть на чудо света – пустыню Чиуауа – а попал в одно из опаснейших мест на планете.
В 2009 году Сьюдад-Хуарес стал самым криминогенным городом мира – за год от насильственной смерти там скончались почти три тысячи человек!
Говорят, ежедневно здесь в потасовках погибают около 15 человек. Еще говорят, что именно через этот город в США попадает больше всего наркотиков, – рассказал Антон Зайцев.
В 90-х годах прошлого столетия в Сьюдад-Хуарес было убито около 400 женщин. Следствие доказало, что перед исчезновением все они садились в автобус – власти задержали несколько водителей автобусов, но вину признал только один, – шокировал ведущий «Орла&Решки. Чудеса света» на Новом канале. – Тела некоторых жертв были найдены прямо посреди пустыни! Все они работали на американо-мексиканских предприятиях вдоль границы. По одной из версий, эти массовые убийства – расплата безработных мужчин, недовольных тем, что женщины якобы отбирают у них работу.
Какие приключения ждут Антона в мировой столице убийств, смотрите в свежем выпуске «Орла&Решки. Чудеса света» по ссылке.
Напомним,